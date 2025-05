Salvati sei cuccioli abbandonati in una busta sotto il cavalcavia 

Se un uomo, di passaggio in sella a una bici, non avesse sentito i guaiti probabilmente per sei cuccioli di appena dieci giorni di vita non ci sarebbe stato più nulla da fare. I cagnolini erano all’interno di una busta abbandonata sotto il cavalcavia della Strada statale 195 “rac”: il cittadino ha dato subito l’allarme, segnalando il ritrovamento a dei poliziotti di passaggio proprio nella zona. I cuccioli, cinque maschi e una femmina, sono stati presi in custodia dagli agenti della Squadra volante e dei motociclisti delle Nibbio.

Dopo averli tenuti per un po’ negli spazi esterni della questura di Cagliari, i piccoli sono stati assegnati in custodia ad un canile convenzionato con il comune di Cagliari. La speranza è che possano trovare una famiglia in tempi brevi.

Il ritrovamento è avvenuto domenica mattina: solo per una fortunata coincidenza, l’uomo in bici ha sentito il guaito dei cuccioli, notando così la busta sotto il cavalcavia della 195 “rac” e scoprendo che all’interno c’erano i sei cuccioli. La Polizia ricorda che è impegnata costantemente nel prevenire e contrastare il triste fenomeno dell’abbandono degli animali anche con la campagna #senontiportononparto. Abbandono che peraltro costituisce reato e che diventa più frequente nei mesi estivi. (m. v.)

