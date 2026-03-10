Salvati due bambini incastrati nell’auto 

Attimi di paura ieri pomeriggio in pieno centro a Dolianova. Dopo uno scontro tra due auto, una vettura si è ribaltata e due bambini, una di 18 mesi e l’altro di 13 anni, sono rimasti incastrati nell’abitacolo. Un vicino di casa non ci ha pensato due volte, ha preso un piccone, ha sfondato il parabrezza della vettura e ha liberato i due bambini, che sono stati portati in codice rosso in ospedale: sono rimasti sempre coscienti, la visita è stata suggerita soltanto per accertamenti ma non sono rimasti feriti.

L’incidente

Ci sarebbe il mancato rispetto di una precedenza dietro lo scontro tra una Toyota Yaris e una Fiat Panda, condotte da due donne, avvenuto intorno alle 15.50 all’incrocio tra via Mazzini e via La Marmora, davanti alla chiesa di San Sebastiano, in pieno centro storico. Secondo i primi rilievi effettuati dagli agenti della Polizia Locale, coordinati dal comandante Giuseppe Mulas, una delle due auto non avrebbe rispettato lo stop andando a sbattere contro l’altro veicolo proveniente da via La Marmora. Ad avere la peggio nell’impatto sono stati la conducente della Yaris, una donna di Dolianova, e i suoi due figli, un ragazzino di 13 anni e la sorellina di appena 18 mesi. L’auto si è ribaltata fermando la sua corsa una ventina di metri più avanti dal punto dell’impatto. Il forte botto ha allarmato gli abitanti della zona.

Il soccorritore

Uno di loro, Armando Congiu, allevatore, si è subito precipitato a soccorrere i passeggeri della Yaris incastrati all’interno dell’abitacolo. Con grande prontezza di riflessi, temendo che l’auto potesse incendiarsi, è riuscito a spaccare il parabrezza e il lunotto posteriore con un piccone e a estrarre dall’auto la donna con i due bambini. Tutti e tre sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in codice rosso in ospedale a Cagliari per accertamenti. Al momento del trasporto in ambulanza erano tutti coscienti. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Illesa invece la conducente dell’altra auto coinvolta, una dipendente di Poste Italiane impegnata in quel momento nella consegna di pacchi e corrispondenza alla guida del mezzo aziendale.

I rilievi

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. I mezzi per fortuna viaggiavano a velocità contenuta. Un fatto che ha consentito di limitare la forza dell’impatto. Tra le cause dell’incidente potrebbe esserci anche una questione di visibilità, spesso limitata dalla presenza di auto parcheggiate in prossimità dell’incrocio. Elementi tutti al vaglio della Polizia Locale e dei carabinieri della stazione di Dolianova intervenuti anche loro immediatamente sul luogo dell’incidente. I veicoli coinvolti sono stati subito rimossi. In attesa dell’esito dei rilievi, nessuna delle auto è stata messa sotto sequestro. La circolazione è tornata alla normalità nel tardo pomeriggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA