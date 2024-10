“Salvate Pixinortu”, ecco il murale 

“Salvate Pixinortu”: ecco la nuova opera di Manu Invisible: un murale enorme, esposto in via Sardegna. I disegni e lo stile si rifanno al celebre videogioco di Super Mario, ma stavolta i funghi cattivi, i “Goomba”, hanno in mano le motoseghe e stanno tagliando gli alberi che rappresentano il bosco. Un’opera che creerà discussioni visto il delicato tema trattato, come l’arte spesso sa fare.

Il messaggio

Il bosco di Pixinortu è chiuso dal 2022 per ragioni di sicurezza: trioppi alberi pericolanti. Il Comune aveva avviato i lavori nel 2023, ma erano stati fermati dopo un giorno. Poco dopo è nato il comitato permanente a difesa del bosco che accusava l’amministrazione di aver permesso il taglio di «oltre cento alberi». Il comitato durante l’anno ha organizzato diversi incontri, anche con esperti, e ha commissionato due murales per sensibilizzare sull’argomento. Intanto l’amministrazione ha annunciato la collaborazione con l’Università di Cagliari per studiare il bosco e sono cominciati i lavori sulla casa all’interno dello spazio verde, storica incompiuta.

Il comitato

«Con una certa regolarità leggiamo nuovi annunci dell’amministrazione», spiegano dal comitato in una nota, citando tra gli altri «la ripresa delle attività di studio» con l’Università. «Ci domandiamo di quale ripresa si parli dato che non ci risultano essere mai iniziati studi. Dal 2023 attendiamo i verbali dei confronti tra amministrazione, Forestas e Forestale». E ancora: «Non ci risulta che si siano adoperati sul piano della tutela naturalistica, né attraverso l’istituzione di area Rin, né, cosa tanto semplice quanto evidentemente non scontata, con una sua ufficiale dichiarazione in merito. Il bosco di Pixinortu merita tanto, sicuramente più di azioni restrittive, opere distruttive e proclami di facciata».

Il dibattito

Manu Invisible dopo tre giorni di lavoro ha finito la nuova opera che vuole sensibilizzare sul tema: «Tre giorni incredibili, tante persone mi hanno aiutato, di tutte le età. Spesso passavano anche degli studenti. Non vedo la mia opera come una polemica. Vuole essere un invito al dialogo e al confronto su un tema così importante: salvare Pixinortu».

La polemica

Interviene anche il sindaco Fabrizio Madeddu: «Condividiamo lo slogan e per onorarlo si deve partire, nel rispetto delle biodiversità, dalla messa in sicurezza. A breve firmeremo la prima convenzione con l'università di Cagliari. Occorre poi intervenire sull’area e il caseggiato esterno al bosco. Per rispettare e far conoscere meglio il bosco abbiamo istituito il Ceas. Ecomuseo e programmi europei sul recupero ambientale saranno le prossime sfide da condividere con chi ha a cuore il bosco. Salviamo Pixinortu, luogo di pregio ambientale, di svago, sport e condivisione. Salviamolo anche smascherando chi strumentalizza la questione per diffamare o vorrebbe imporre visioni estreme e personali, opposte a ciò che il bosco rappresenta».



