«Salvate le anatre del rio Piras» 

Corsa contro il tempo per salvare le anatre del rio Piras a Gonnosfanadiga. “Il letto del fiume è asciutto, sistemiamo delle bacinelle per dissetarle, ma non basta, serve l’intervento del Comune”, dice Franco Cabitza, uno di tanti cittadini che si sono mobilitati per le papere diventate una vera attrazione del paese. L’assessora al benessere animale, Monia Casti, che sulla vicenda intende suonare la sveglia all’amministrazione, afferma: «Conosco molto bene la situazione, non è più tollerabile. Sarà mio impegno portare all’attenzione della maggioranza la questione».

A secco

Le anatre che popolano il fiume che attraversa il centro della cittadina del Linas per la maggior parte sono domestiche, ma in alcuni periodi dell’anno è possibile avvistare anche il Germano reale. Il problema si presenta in estate: a causa della siccità il corso d’acqua è prosciugato, salvo qualche pozzanghera, comunque distante dal centro. Dal ponte sopra il fiume, i cittadini osservano le mamme anatre e i loro piccoli anatroccoli che soffrono la sete. Qualcuno avrebbe chiesto inutilmente al sindaco, Andrea Floris, di sistemare delle vasche piene d’acqua. Raggiunto al telefono, il primo cittadino risponde solo con un messaggio: «È presente una pozza alimentata da una sorgente e le anatre vanno lì. Poi, anche chi vive vicino provvede con recipienti a dare acqua». L’assessora Casti è più esplicita: «Condivido la preoccupazione della comunità. Le anatre dipendono dall’acqua per nuotare, immergersi e procurarsi cibo. L’alveo secco limita le loro capacità e può rappresentare un problema per la loro sopravvivenza. Ho chiesto ai nostri tecnici di verificare la possibilità di un intervento risolutivo».

La cura

Intanto i cittadini preoccupati portano cibo e acqua. «Di fronte a tanto disinteresse – sottolinea Cabitza – non permettiamo che questi poveri animali vadano incontro alla morte». La moglie Lucia incalza con un appello: «Invito tutti a dare una mano per dissetarli e nutrili, lattuga e frutta è gradita». Claudio Concas aggiunge: «Amo la fotografia e più volte ho immortalato mamma germana e i germanini, autentici spettacoli della natura. La loro presenza va valorizzata». Un ex sindaco, oggi sui banchi della minoranza, Nino Zanda, avanza una proposta: «Si potrebbe studiare un modo per creare il loro ambiente nei mesi estivi. In un angolo resta attiva una piccola sorgente, non è da escludere che possano essercene delle altre. Nell’interesse della promozione turistica, proviamoci». Il commissario della Provincia, Roberto Cadeddu, aggiunge: «Abbiamo avviato l’iter per un censimento della fauna selvatica. Il primo bando di gara, per 12mila euro, è per i daini perché creano danni. Seguiranno per gli altri, anatre comprese».

