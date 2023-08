«Salvate la memoria delle fornaci Scanu» 

«La storia non si cancella. Ecco perché il piano deve essere modificato». Con queste parole, un comitato di cittadini propone al piano del Consiglio comunale di Guspini per la nascita della lottizzazione nelle vecchie fornaci Scanu.

Le motivazioni

L'area interessata dal progetto è quasi completamente circondata da mura e ospita i resti dell'antico stabilimento delle Fornaci Scanu-Ortu, costruito nel 1922 e dismesso intorno alla metà degli anni ‘60. I terreni, situati tra via del Mattatoio, viale di Vittorio e via Gramsci, sono di proprietà della Fornaci Scanu spa e della Comunione famiglia Scanu, che saranno i committenti incaricati dei lavori. «Nessun fraintendimento e strumentalizzazione, non siamo contro la lottizzazione ma chiediamo di preservare le antiche testimonianze di questa attività produttiva degli anni ‘30, nata dalla grazie alla spiccata capacità imprenditoriale del guspinese Giuseppe Scanu, in modo da mantenere intatto il suo valore storico, considerando che il piano prevede attualmente la completa demolizione», così Francesco Marras spiega le ragioni del comitato. Non solo. «Sin dagli anni '70, la pianificazione parlava di salvaguardare le antiche fornaci con un recupero selettivo che assieme ad aree verdi fornirebbero spazi e luoghi di aggregazione per la comunità», precisa ancora Marras.

Il futuro

Lorenzo Caddeo, membro del comitato e architetto originario di Guspini residente a Bologna, analizza la questione in relazione al problema dello spopolamento. Il nuovo quartiere avrà abitazioni, parcheggi, aree verdi e attività commerciali: «È estremamente urgente rivedere gli strumenti urbanistici attuali. Oltre alla tutela del patrimonio archeologico industriale, è cruciale riqualificare il tessuto urbano del centro storico. L’espansione dell’area urbana, in netto contrasto con il fenomeno dello spopolamento, è una direzione che non apporta alcun beneficio». Il comitato sottolinea anche l’importanza del coinvolgimento della cittadinanza: «Siamo sorpresi dal fatto che, nonostante l’importanza di questo argomento, l’amministrazione comunale non abbia coinvolto la comunità locale». Entro la prima decade di settembre è prevista l’organizzazione di un’assemblea pubblica alla quale sarà invitata anche l'amministrazione per avviare un confronto.

