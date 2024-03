«Salvate il turismo a Montevecchio» 

Residenti e operatori turistici sono preoccupati per le ripercussioni economiche derivate dalla parziale chiusura della strada di collegamento diretto fra Montevecchio e Ingurtosu. Recentemente si è aperta una voragine luogo la Provinciale che collega i due compendi minerari: un percorso di appena sei chilometri dove periodicamente si presentano problemi di stabilità dovuti al cedimento del fondo stradale.

L’appello

«Lo smottamento di terreni in questi luoghi e normale nel sottosuolo, oltre ai tunnel sono presenti numerosi fornelli per l’aerazione delle gallerie. Con i soldi che si sono spesi per recintare i numerosi cantieri derivati dalle frane e sotto il tratto viario si sarebbe potuto fare un fondo stradale adeguato, resistente e utile ai residenti e turisti che attraversano il compendio minerario – dice Giuseppe Piddiu residente a Montevecchio –. Gli enti preposti, la Provincia del Sud Sardegna e Igea, devono trovare un accordo tecnico per asfaltare la strada, dopo aver rinforzato il suolo, nei luoghi dove passano i canali di scarico delle acque. Per recintare l’ultima frana sono intervenuti, con provvedimento urgente, tecnici e operai, sarebbe utile sapere quanto è costata una simile operazione e poi moltiplicarla per tutte le volte che sono dovuti intervenire negli ultimi 24 anni, da quando la strada è diventata pubblica».

La strada è importante per lo sviluppo turistico del compendio di archeologia industriale che da aprile a ottobre è visitato da molti turisti italiani. Antonello Ecca, titolare insieme ai suoi familiari della struttura ricettiva La Miniera fiorita e anche dell’albergo al Cinghiale, di prossima apertura, dice: «Oltre che per la grave situazione di pericolo, esprimo preoccupazione per l’impossibilità che i turisti avranno a raggiungere Ingurtosu e Piscinas da Montevecchio e viceversa. Il rischio è quello di una riduzione delle presenze turistiche. Sono certo che la Provincia lavorerà per eliminare pericoli e disagi».

La coop

Manuele Levanti, responsabile della cooperativa Lugori che ha in gestione il palazzo della Direzione di Montevecchio, si dice preoccupato: «La strada che collega le miniere di Montevecchio e Ingurtosu, per poi giungere al complesso dunale di Piscinas, consente di attraversare i tre più importanti attrattori turistici della zona, è strategica per garantire il rilancio di questo territorio. Nel turismo e non solo, gli aspetti logistici sono una componente essenziale. Mi riferisco all’importanza di questa strada nell’ambito della sicurezza e della tutela naturalistica del territorio che attraversa. Le manutenzioni ordinarie – prosegue Levanti – servirebbero a prevenire smottamenti e fenomeni franosi. Assistiamo invece al suo drammatico abbandono del sito, come se un’opera antropica di qualche centinaio d’anni, potesse durare in eterno».

