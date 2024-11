«Salvate il Parco Lallo»: raccolta di firme

Il “Parco Lallo”, particolare attrattiva nei pressi del ponte di Caprera, dovrà scomparire. Il Comune di La Maddalena ha notificato un’ingiunzione di demolizione «di opere abusive». Tutto nacque dalla passione che aveva Roberto “Lallo” - figlio di Carmela Ricco, scomparso a vent’ anni - sia per le piante che per gli alberi, che seminava, trapiantava e curava, nel loro terreno e in quello interposto alla strada provinciale, all’epoca abbandonato e ricettacolo di immondizie. «Dopo la sua morte ho iniziato a curarle io - afferma la mamma – in sua memoria, e piano piano abbiamo cominciato a metterci vasi, vasetti, statuine, gonfiabili di Natale, un orso; tanto che la gente cominciava a fermarsi e a farsi le foto». Poi, dice la figlia Barbara, «abbiamo cominciato con le mattonelle all’uncinetto, realizzando un grande albero, e ne abbiamo fatto un altro, l’anno successivo sempre a Natale». Negli anni è sempre cresciuto, il Parco Lallo, fino a qualche settimana fa. Quel che contesta il Comune è intanto che l’area occupata sia di proprietà demaniale e che sul terreno, ritiene siano realizzate opere non autorizzate. Carmela Ricco ha fatto richiesta alla Regione di poter avere quell’area, circa 300 m², «in adozione», al fine di creare un percorso creativo gratuito per i bambini. Nel frattempo è in corso una raccolta di firme, per salvare il “Parco Lallo”.

RIPRODUZIONE RISERVATA