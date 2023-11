«Salvate il nostro prezioso mestiere» 

Metro al collo, una sfilza di cataloghi sulla scrivania e un numero indefinito d’abiti che lasciano poco spazio di manovra: «Sono arrabbiata. Il mio mestiere rischia di sparire e le istituzioni non fanno nulla».

Così Maria Ausilia Saba, per tutti sarta Lia, ha preparato il curriculum e poco prima del suo ottantesimo compleanno l’ha inviato a Città metropolitana e Salesiani. La prima non ha risposto, i secondi hanno tergiversato senza portare a nulla di concreto. «Rinnovo l’invito, anzi, se è possibile vorrei estenderlo anche a Regione e Comune», dice con tono fermo. «Prima di andare in pensione vorrei insegnare taglio e cucito alle nuove generazioni».

Autocandidatura

L’appuntamento è al civico 17 di via Ariosto, oltre un’anonima porta a vetri c’è il regno di sarta Lia, originaria di Villanovafranca: pochi metri quadri, dove si concentrano abiti realizzati e i bozzetti di quelli commissionati, cataloghi dei tessuti e due grandi attestati appesi alla parete. “La direzione, visto il profitto degli studi eseguiti durante il corso e l’esito degli esami sostenuti, rilascia il presente diploma a comprova del profitto ottimo conseguito”, si legge in quello di sotto, rilasciato dalla scuola professionale di taglio di Treviso e datato 16 novembre 1961.

Ma in realtà con ago e forbici Lia Saba ha iniziato molto prima. «Quando ero bambina nonna Maria Defenza mi ha insegnato a fare la maglia, mamma Maria Luisa a ricamare e cucire». Nel tempo ha perfezionato sicuramente la tecnica e si è adeguata al mercato. Ha lavorato per amici di famiglia e parenti, tutto a domicilio, poi ha aperto il suo laboratorio e oggi cerca di salvare un mestiere - il suo - in via d’estinzione. «Non ci sono più i sarti di una volta, della vecchia generazione siamo rimasti in pochi, quella nuova non conosce la professione».

Attori e politici

Sotto le sue abili mani sono passate le famiglie più note di Cagliari. Ha vestito attori e attrici, politici e noti professionisti, ma «niente nomi, non mi piace parlare di me e nemmeno degli altri». Lo ripete più volte, e poi ritorna a sempre lì, all’appello alle istituzioni: «Mi candido per fare l’insegnante a un corso di taglio e cucito, non possiamo permettere che i mestieri artigianali scompaiano, bisogna intervenire».

Una nuova sfida

E lei, alla faccia della sua età, è pronta a scendere in campo. Col metro al collo e le forbici che sembrano un naturale prolungamento del braccio. «Ho lavorato sempre, notte e giorno, da quando sono nata a oggi», dice. Le ultime ferie? «Chi fa questo lavoro non sa neanche cosa siano». Perché il sacrificio è uno degli ingredienti per resistere, dopo oltre mezzo secolo, in un settore che ha visto trasformarsi e dove la concorrenza si fa sentire. «Nulla da dire contro i sarti cinesi, loro stringono, allargano e accorciano, ma fare la sarta è molto di più. Significa prendere le misure e costruire sul corpo. Non è roba da tutti».

Sposa e guadagni

Dice che il suo pezzo forte sono gli abiti da sposa, che ovviamente sono cambiati, come tutto il settore. «Non si diventa sicuramente ricchi facendo la sarta. Negli anni Settanta/Ottanta si riusciva a mettere qualcosa da parte, ora tanti comprano su internet cercando il risparmio a discapito della qualità e poi chiedono a noi di modificare i capi», racconta. «Anche le richieste delle spose sono cambiate, un tempo andavano le linee semplici, negli anni Ottanta chiedevano tutte le paillettes come segno di opulenza, ora per fortuna stiamo ritornando alla semplicità».

Mancano solo giovani volenterosi che prendano esempio da sarta Lia e salvino la categoria. Oltre alle istituzioni, che magari ascolteranno il suo appello.

