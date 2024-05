«Salvate il faro di Mangiabarche» 

Al cospetto di un gigante ammaccato. Così si sono ritrovati ieri i tanti che a bordo delle imbarcazioni sono salpati dal porto di Calasetta al grido di “Salviamo il faro di Mangiabarche”, lo stesso appello lanciato dal presidio a terra per chiedere un intervento immediato affinché venga scongiurato il rischio di crollo.

La storia

Realizzato sopra lo scoglio di Mangiabarche, da oltre 90 anni resiste alle mareggiate e alla forza del mare che si infrange su di lui, trasformandolo in una cartolina sensazionale e romantica, immortalata ogni anno da fotografi e appassionati. Adesso però, non ce la fa più, segna il tempo che passa e ciò che non è riuscito a fare il mare, lo fa questa lunga attesa di un intervento istituzionale che sembra non arrivare mai. «Il faro di Mangiabarche simbolo di Calasetta e della Sardegna, uno dei fari più belli del mediterraneo e dell’Europa, conosciuto nel mondo, sicurezza per i naviganti è oggi in pericolo di crollo – dice la sindaca Claudia Mura – ci uniamo al grido del comitato per il faro, al fine di sensibilizzare gli enti preposti alla necessità di un intervento urgente volto a ristrutturare e riqualificare il faro, prima della prossima stagione invernale». L’ultima richiesta la sindaca l’ha inviata la settimana scorsa. L’aveva già fatto a più riprese a tutti gli enti interessati, dall’Unione europea al Ministero, Regione e Autorità marittima. «Se non si corre ai ripari, il farò potrebbe crollare – dice Sergio Casula, comandante della Maria Rossana, barca da pesca turismo –, non è un caso che questo luogo si chiami Mangiabarche. Noi pescatori al buio stiamo alla larga, ma le navi in transito, in queste acque potrebbero incorrere in seri problemi. È successo anche due anni fa, una barca a vela è finita sugli scogli, senza conseguenze per le persone a bordo, ma quel faro deve essere ristrutturato al più presto e rimesso in funzione».

Al largo

Una trentina tra pescherecci, motoscafi e altre imbarcazioni, girano intorno al faro, quasi volessero far sentire la loro vicinanza, come a dire «stai tranquillo, ci pensiamo noi». C’è un’ordinanza che impone di rimanere a distanza di almeno 100 metri, per motivi di sicurezza. «Certo, il faro non è vivo – dice Francesco Nocco – ma suscita tanta emozione in tutti coloro che arrivano qui per poterlo ammirare. Oggi è l’emblema dell’indifferenza delle istituzioni, se non si provvede subito, potremmo correre il rischio di non vederlo più». Aggiunge Gesuino Senis: «Il sistema di illuminazione non è più attivo da tempo, bisogna stare lontani da questa zona perché gli scogli affiorano dall’acqua ma si vedono a malapena e per le imbarcazioni sono una trappola». Michela Rossi quel faro lo conosce sin da bambina e oggi ha convinto le sue amiche Paola Zonca di Nuraxi Figus e Gabriella Incani di Carbonia a trasformare una gita domenicale in barca in una giusta rivendicazione per la sopravvivenza del faro. C’è anche Nicola Canè che continua a scattare foto e a fare video, nell’eventualità dovesse crollare, resterebbe il ricordo. «La pericolosità è proporzionale alla negligenza di chi deve garantire la sicurezza – dice Silvano Barabino – speriamo che il nostro messaggio arrivi a chi di dovere prima che succeda qualche tragedia. I pescatori e tutti i presenti hanno manifestato affinché vengano stanziate le risorse per recuperare questo bene storico, importante per l’immagine turistica ma soprattutto per la sicurezza di chi va per mare».

