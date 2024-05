«Salvate gli edifici storici della frazione di Bacu Abis» 

I cittadini di Bacu Abis vogliono riappropriarsi dei locali storici del centro abitato e perché no, dare ai giovani anche qualche possibilità di lavoro.

Nella giornata di ieri un comitato spontaneo si è riunito davanti alla sede dell’ex dopolavoro, ex Enal, è ha inscenato un sit-in di protesta, avviando anche una raccolta firme, per sensibilizzare la Regione e l’amministrazione di Carbonia chiedendo provvedimenti immediati nei confronti della Fintecna, proprietaria degli immobili. «La struttura cade a pezzi – ricorda Sandro Mereu consigliere comunale di Sinistra futura e appartenente al comitato – e se si lascia così ci vorranno interventi molto seri per rimetterlo in funzione. Occorre mettersi al lavoro subito». Anche Sandro Orrù del coordinamento delle associazioni di Bacu Abis è convinto dell’importanza della struttura: «Ha un valore morale, rappresenta lo sforzo fatto da tanti concittadini che hanno dato la loro vita per il lavoro e per la storia della nostra comunità. Deve ridiventare luogo di vitalità e magari trasformarsi anche in possibilità di lavoro». È emerso che non solo l’ex dopolavoro oggi è negato al pubblico ma anche altri centri di promozione culturale stanno avendo la stessa sorte: «L’adiacente cineteatro, per problemi diversi, è chiuso da tempo e anche la biblioteca al momento non è in funzione» conclude Sandro Mereu, ribadendo che «l’amministrazione e gli enti competenti non devono perdere un minuto per restituire al nostro centro la sua dignità e la sua voglia di crescita e sviluppo».

