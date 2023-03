«Salvate dal degrado il camion sonda»  

«Il vecchio camion sonda merita di essere recuperato ed esposto, e non deteriorarsi come tanti altri macchinari e immobili delle miniere». A chiederlo è Sandro Mezzolani, guida ambientale escursionistica del territorio. Con una missiva indirizzata all’amministatore di Igea, al presidente del parco Geominerario, al Comune di Guspini e alla soprintendenza archeologica per il Sud Sardegna, chiede che questo bene, testimone dell’antica attività estrattiva mineraria, possa in qualche modo essere portato in salvo. Il carro sonda è ospitato all’interno del piazzale Sciria, nel cantiere di Levante della miniera di Montevecchio.

Un mezzo di costruzione tedesca che, secondo il parere di alcuni esperti, era in produzione a partire dagli anni Trenta dello scorso secolo dalla ditta Borgward. Modello successivamente adottato dall’esercito e da altri corpi militari della Germania dell’epoca. Sempre in base ad alcune testimonianze il mezzo potrebbe essere un lascito dell’ultima guerra mondiale, successivamente adattato ad essere utilizzato per i lavori della miniera nel settore dei carotaggi esplorativi della Società di Montevecchio. «Attualmente si trova senza riparo in un’area chiusa, senza alcuna cura» - fa presente Mezzolani, specificando l’importanza del recupero e della conservazione, «per il suo valore archeologico minerario è doveroso un primo intervento volto a fermarne il degrado e un secondo di restauro conservativo».

L’assessora alla cultura Francesca Tuveri spiega: «Ci è stato riferito che nelle condizioni in cui si trova attualmente non sia possibile riportarlo allo splendore originario anche perché le varie parti della carrozzeria sono fuori produzione».

