Salvataggio  per 92 migranti 

Salerno. È stato assegnato il porto di Salerno alla Ocean Viking, che sabato ha salvato 92 migranti su un gommone sgonfio in acque internazionali al largo della Libia. Dopo la raffica di sbarchi a Lampedusa, le condizioni del mare hanno scoraggiato nuove partenze. Il progetto Missing migrants dell'Oim stima intanto in 441 (di cui 46 bambini) il numero delle vittime, tra morti e dispersi, nel Mediterraneo da inizio anno .

Nuovo salvataggio, dunque, per la Ocean Viking, dopo la missione conclusa a Ravenna il 18 febbraio, con 84 salvati. Il soccorso è avvenuto nel pomeriggio di sabato: tra i 92 evacuati da un gommone sovraffollato anche 9 donne e una quarantina di minorenni non accompagnati. In base al decreto legge del 3 gennaio, appena la nave ha comunicato il salvataggio, dalle autorità italiane è partita l'indicazione di dirigersi verso il porto di Salerno. Non sono più consentiti, infatti, soccorsi multipli.

