Salvataggio, Milia ringrazia i carabinieri 

Omaggio del sindaco Graziano Milia ai carabinieri protagonisti del salvataggio dell’uomo che dopo un incidente in auto si era buttato in mare e rischiava di annegare. All’ex Convento dei cappuccini il primo cittadino, alla presenza dei comandanti delle Compagnie di Quartu e Cagliari, ha ringraziato personalmente i militari delle Motovedetta e del Nucleo subacquei per l'eroico gesto, consegnando loro una spilletta raffigurante i 4 Mori.

«Un intervento provvidenziale possibile solo grazie alla grande sensibilità e al senso del dovere di questi uomini - ha detto Milia -. Per la nostra comunità, ma non solo, i carabinieri sono un punto di riferimento importante, ma anche un supporto nelle situazioni di difficoltà. Quanto accaduto al Poetto è la dimostrazione concreta di come lo spirito di servizio che alberga nelle forze dell’ordine sia ammirevole e garantisca al territorio un presidio costante».

