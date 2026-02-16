VaiOnline
La visita
17 febbraio 2026 alle 00:49

Salvataggio in mare: l’omaggio ai militari del generale Grasso 

Il Comandante provinciale dei carabinieri, generale di Brigata Luigi Grasso, ha incontrato ieri mattina i militari dell’equipaggio della Motovedetta, protagonisti del provvidenziale intervento di soccorso dello scorso 12 febbraio sul litorale di Quartu.

La vittima dopo l’incidente con la sua auto nella rotonda de La Marinella, era finita in mare dov’è scattata l’operazione di salvataggio dei carabinieri di una Motovedetta impegnata in un servizio di perlustrazione nella zona. I carabinieri riuscirono a raggiungere l’uomo, affidandolo poi alle cure dei sanitari per un principio di ipotermia.

Il generale Grasso ha sottolineato «come l’episodio trascenda il mero adempimento del dovere, elevandosi a testimonianza concreta dei valori più intrinsechi e profondi che albergano nell'animo di ogni carabiniere».

