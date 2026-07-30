Salvata una tartaruga intrappolata nel nylon 

Sarebbe probabilmente morta soffocata o per sfinimento se non fosse stato per il tempestivo intervento della base navale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di Arbatax. Una tartaruga marina Caretta caretta è stata salvata nelle acque di Foxi Manna, dopo essere rimasta intrappolata in una rete da pesca alla deriva. L'allarme è scattato grazie alla segnalazione di un turista alla Guardia costiera di Arbatax, che ha attivato il Corpo forestale.

Gli agenti hanno trovato la tartaruga avvolta nella rete, che stringeva collo, pinne anteriori e carapace, impedendole di muoversi e di risalire in superficie per respirare. I ranger, con il supporto di un veterinario della Asl, hanno rimosso i numerosi avvolgimenti di nylon. L'esemplare presentava alcune escoriazioni superficiali e un forte stato di stress, ma condizioni generali incoraggianti. Dopo le prime cure è stata sistemata nella vasca di prima accoglienza e sarà trasferita al Centro di recupero del Sinis, dove riceverà ulteriori cure prima di essere restituita al mare. I primi accertamenti indicano che la rete potrebbe appartenere alla tipologia “ferrettara”, utilizzata per la pesca al largo. Nelle vicinanze è stato individuato anche un lungo tratto di rete, che rappresenta un grave pericolo per la fauna marina. Il Corpo Forestale programmerà un intervento di rimozione.

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