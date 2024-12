Salvata in mare, si lavora all’adozione 

PALERMO. Oggi la bambina della Sierra Leone soccorsa da una ong la notte tra martedì e mercoledì, in mare, a 10 miglia da Lampedusa, verrà sentita dalla procuratrice dei minori di Palermo, Claudia Caramanna. Ai soccorritori ha detto di essere partita da Sfax con una quarantina di persone su un barchino poi colato a picco e di essere rimasta in acqua da sola per tre giorni, aggrappata a due camere d’aria. I magistrati devono capire se l’undicenne ha dei parenti - sul punto il suo primo racconto non è stato chiaro - e se quindi si possa ipotizzare un ricongiungimento familiare. Secondo la versione trapelata mercoledì, ha raccontato di essere partita col fratello, poi morto, e che il padre avrebbe dovuto imbarcarsi successivamente. Qualora risultasse che la bambina non ha parenti, verrebbe dichiarato lo stato di adottabilità e individuata una famiglia a cui affidarla.

RIPRODUZIONE RISERVATA