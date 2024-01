Salvata dai carabinieri grazie al messaggio inviato a un’amica  

Aveva deciso di farla finita, ma ha voluto mandare l’ultimo messaggio a una cara amica che, preoccupata dopo aver inteso le intenzioni della donna, ha ben pensato di chiedere l’intervento dei carabinieri. Dopo la richiesta di aiuto, giunta al centralino del 112, una pattuglia della radiomobile del Comando di Iglesias in pochi minuti ha raggiunto Domusnovas.

I militari, arrivati davanti all’abitazione della persona in pericolo, hanno provato con diversi tentativi di farsi aprire la porta d’ingresso per constatarne lo stato di salute, ma senza successo. Pur non ricevendo risposta, i militari, consci dell’emergenza, hanno deciso di forzare l’accesso. Una volta riusciti a introdursi all’interno, hanno ritrovato la donna in precarie condizioni di salute.

Gli uomini dell’Arma non si sono persi d’animo, provvedendo a tenere vigile la donna fino all’arrivo del personale dell’ambulanza del 118, che dopo i primi soccorsi l’ha accompagnata all’ospedale Sirai di Carbonia. Qui, dopo le prime cure, la donna si è finalmente ripresa, ed è stata dichiarata fuori pericolo.

I militari dopo il soccorso si sono offerti per riparare l’uscio sfondato durante l’irruzione nella casa, e si sono proposti per supportare la donna, sia dal punto di vista psicologico che materiale. Del caso si è subito occupato il Comune: «I servizi sociali si stanno attivando per dare tutto il supporto necessario alla signora, e invitiamo tutti, nel caso di necessità, a non esitare a contattarci».

