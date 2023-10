Salvarsi non è impossibile  

Guardare la classifica del Cagliari nuoce gravemente alla salute. Appena 2 punti nelle prime otto giornate, grazie a due pareggi senza reti con Torino e Udinese, neanche lo straccio di una vittoria, sei sconfitte, un attacco che ha trovato il bersaglio appena tre volte e una difesa che, col poker calato domenica dalla Roma, è arrivata a quota 16 reti al passivo, come l'Empoli e meglio solo della Salernitana (17 gol subiti), prossimo avversario dei rossoblù dopo la sosta.

Ce ne sarebbe abbastanza per mettersi le mani nei capelli, eppure in casa Cagliari si cerca di trovare un gancio in mezzo al cielo cui aggrapparsi per continuare a sperare. Gli applausi del pubblico, per esempio. Oppure il tempo. «Andiamo avanti insieme», ha spiegato il direttore sportivo Nereo Bonato nel dopo partita, «sapendo che stiamo vivendo delle difficoltà, ma il tempo sarà nostro alleato».

Chi si rivede

Già, il tempo. Ora c'è la sosta, poi il Cagliari scenderà in campo a Salerno, contro quella Salernitana che, appena due anni fa, fu capace di compiere, proprio ai danni dei rossoblù, un'impresa simile a quella richiesta oggi alla banda di Ranieri. Stagione 2021-22, i campani sono ultimi in classifica con 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e sei sconfitte, a -2 dalla zona salvezza e dal Cagliari, che proprio all'ottava giornata centra la sua prima vittoria stagionale contro la Sampdoria di D'Aversa. La Salernitana chiuderà il girone d'andata con 11 punti, penultima insieme al Genoa, davanti al Cagliari e a -5 dallo Spezia quartultimo e -6 dal Venezia, per poi centrare una clamorosa salvezza con Nicola in panchina.

Le imprese impossibili

Dall'ultimo posto dopo otto giornate fino alla salvezza, non certo una rarità negli ultimi campionati. Se nel 2013-14 e nel 2014-15 non ebbero scampo Bologna e Parma (entrambe ultime con 3 punti), nel 2015-16 l'impresa venne centrata dal Bologna: ancora una falsa partenza (una vittoria e sette sconfitte), poi la risalita e ben 39 punti conquistati nelle successive trenta giornate, con i rossoblù issatisi fino alla posizione numero quattordici.

Ancora più clamorosa, l'anno dopo, la salvezza centrata dal Crotone. I calabresi, all'ottava giornata, erano ultimi con un solo punto, a -6 dalla salvezza. Sempre ultimi, in coabitazione col Pescara, al giro di boa con 9 punti, nel girone di ritorno il Crotone metterà insieme 25 punti, confermandosi clamorosamente in Serie A. Peggio del Cagliari fece anche il Benevento, che nel 2017-18 era fermo a quota zero dopo otto giornate e poi precipitò tra i cadetti, nonostante un bel girone di ritorno con De Zerbi in panchina. Niente da fare, l'anno dopo, anche per Chievo e Frosinone, che all'ottavo turno avevano, rispettivamente, 2 e un solo punto.

Ranieri sa come si fa

Nell'infinito campionato 2019-20, la risalita dall'ultimo posto della classifica della Serie A riuscì alla Sampdoria, partita con Eusebio Di Francesco e risorta, guarda caso, con Claudio Ranieri. I blucerchiati erano il fanalino di coda con 4 punti (una vittoria, un pareggio e sei sconfitte). Già a fine andata la Samp si era tirata fuori dalle sabbie mobili, girando a quota 19, per poi chiudere con 42 punti. L'anno dopo, niente da fare per il Crotone, che aveva gli stessi 2 punti del Cagliari di oggi: da qui a fine stagione i calabresi metteranno insieme solo altri 21 punti e retrocederanno mestamente in B. Infine, dopo la salvezza della Salernitana due stagioni fa, lo scorso anno anche la Sampdoria si era ritrovata ultima con 2 punti nelle prime otto giornate. E anche per i blucerchiati la salvezza rimase una chimera.

