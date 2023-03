Salvarono una donna, premiati due poliziotti eroi 

Si gettarono nel fiume per salvare una donna in difficoltà. E, senza il loro intervento, probabilmente sarebbe accaduta una tragedia. Due poliziotti eroi che il Questore di Oristano Giuseppe Giardina ieri ha voluto omaggiare: medaglia di bronzo da parte della Fondazione Carnegie per atti d’eroismo all’assistente Giuseppe Muntoni e all’agente scelto Daniele Carrus, protagonisti di quel salvataggio estremo avvenuto durante un servizio di vigilanza lungo la Statale 292, il 24 gennaio del 2021. Quel giorno Muntoni e Carrus, all’epoca in servizio alla stradale, mentre transitavano sul ponte del Rio Mar’e Foghe a Riola Sardo, notarono un’auto sul lato della carreggiata e nelle vicinanze una donna in evidente stato confusionale. A quel punto gli agenti, cercarono di capire le intenzioni della donna che, improvvisamente, scavalcò il guard-rail e si gettò nelle acque gelide del fiume. In pochi istanti la donna si trovò in difficoltà in mezzo all’acqua fangosa, a stento riusciva a rimanere a galla. I due poliziotti chiesero subito l’intervento di un’ambulanza e di altre pattuglie, nel frattempo si gettarono nel fiume per salvarla. Alla cerimonia erano presenti anche i sindaci di San Vero Milis Luigi Tedeschi e di Guspini Giuseppe De Fanti, paesi d'origine dei due agenti, oltre al comandante della Polstrada, Roberto Piredda. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA