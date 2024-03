Salvarono gli scout, premiati 4 poliziotti  

Attestato di benemerenza per quattro agenti di polizia per gli atti di valore compiuti il 12 luglio 2021 quando, in occasione del violento incendio che devastò il territorio, salvarono i ragazzi del campo Scout allestito a Sant’Agostino, borgo di Abbasanta. I diplomi di benemerenza sono stati consegnati durante l’assemblea dei sindaci dell’Unione del Guilcier al primo dirigente della polizia Roberto Pietrosanti, sino a poco tempo fa alla guida del Caip, e agli ispettori Sebastiano Deriu e Marco Sechi e all’assistente capo coordinatore Teodorico Pes. ( a. o. )

