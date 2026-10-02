«Salvare vite in memoria di Ricky» 

«Ricky è stato un regalo meraviglioso». Lo dicono le sue sorelle, con la voce che si spezza e gli occhi lucidi, e lo ripete mamma Patrizia stringendo tra le mani un portachiavi con la sua foto. Un regalo durato solo 24 anni, troppo pochi.

La tragedia

Sette mesi fa, quella maledetta sera del primo marzo, la vita della famiglia costruita da Patrizia Sarritzu col marito Pino Piras si è fermata. Il tragico incidente in viale Colombo, a Quartu, poi sei giorni lunghissimi di agonia, di mani strette in un corridoio del Brotzu, di preghiere sussurrate col rosario fra le dita. Alla fine Riccardo non ce l’ha fatta. «Da quel giorno nulla è più come prima», racconta mamma Patrizia mentre guarda una foto di famiglia. «Perdere un figlio è imparare a vivere con una sedia vuota, con una stanza silenziosa. È continuare ad aspettare qualcuno che sai non tornerà mai più a casa».

Il ricordo

Eppure, in quella casa, Riccardo c’è ancora. Ovunque. Nelle foto appese ai muri, nei video che scorrono infiniti nelle gallery dei telefoni, inciso nei ciondoli, nei braccialetti, nei portachiavi che tutta la famiglia porta con sè come una reliquia laica. «Mamma e papà ce lo avevano promesso: casa nuova, figlio nuovo. E così è stato», raccontano le sorelle Nicoletta e Francesca tra le lacrime. Quattordici e dodici anni di differenza che non sono mai stati distanza, ma un legame viscerale. «Per noi è stato più che un fratello. Gli abbiamo cambiato il pannolino, gli abbiamo fatto il bagnetto. Lo portavamo con noi al mare, con i nostri amici. Ci chiedeva consiglio su tutto».

Era il piccolo di casa. «Bello, solare, pieno di energia. Vicinissimo alla laurea, inseguita con sacrificio», ricordano i genitori. Amava la musica, il calcio - quella passione per il pallone ereditata dallo zio Gigi, mito rossoblù, e dall’altro zio, Aldo. E condivisa con papà Pino nelle interminabili serate davanti alla tv a guardare le partite insieme sul divano. Un rituale che manca come l’aria.

Da quel dolore, e da quel vuoto che non si colma, è nato un gesto d’amore immenso. Prima la scelta più difficile e più grande: rispettare la volontà di Riccardo e donare i suoi organi. Permettere ad altre persone di continuare a vivere. Poi, la seconda decisione: non chiudersi. «Non possiamo riportare Riccardo a casa, e non possiamo cambiare ciò che è accaduto. Ma possiamo scegliere cosa fare del dolore che ci è rimasto».

L’impegno

Nasce così l’associazione in memoria di Riccardo, “Ciao More". Due parole che sanno di casa, di famiglia, il saluto che Ricky rivolgeva ogni giorno a tutti. Un ciao che oggi è diventato una missione: promuovere la cultura della sicurezza stradale, educare al rispetto reciproco, organizzare corsi di primo soccorso stradale, entrare nelle scuole - dalle elementari alle università - con le forze dell'ordine al fianco, per dire ai ragazzi che una distrazione può spezzare tutto.

Oggi alle 17 il convegno di presentazione in Municipio a Selargius. «Crediamo che la storia di Riccardo possa aiutare a salvare qualcun altro. È questo il motivo per cui abbiamo scelto di andare avanti».

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