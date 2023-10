«Salvare nonna? Saremmo morti noi» 

«Mia nonna non camminava, era allettata e pesava 40, 45 chili ma quando l’ho presa in braccio sembrava più pesante perché praticamente era un peso morto. L’acqua è salita in fretta, in dieci minuti era già al mio petto, mentre mia madre, che è più bassa, l'aveva quasi al viso, i mobili avevano già iniziato a galleggiare. Ho provato a mettere nonna sopra il frigorifero, poi sopra il divano per portarla fuori, ma non passavamo attraverso la porta. Abbiamo dovuto lasciarla lì, e salire sul tetto di casa, altrimenti saremmo morti anche noi». Il racconto è quello fatto ieri nell’Aula di tribunale a Nuoro, da Gianluca Loi, cuoco e nipote di Maria Frigiolini, l’anziana di Torpè che la sera dell’alluvione di Cleopatra, nel 2013, perse la vita intrappolata dalla furia dell’acqua nella sua casa in località su Poiu. Il testimone Loi ha aggiunto: «Nessuno ci avvisò dell’allerta, e i soc corsi arrivarono due ore dopo».

Davanti al giudice monocratico Elena Meloni sono imputati 58 tra dirigenti, rappresentanti locali, come l’ex presidente della Provincia di Nuoro Roberto Deriu, l’allora comandante del Corpo forestale Gavino Diana e l’ex direttore Carlo Masnata. Processo, che dopo uno stop di tre anni dovuto al Covid, vede le deposizione dei testimoni di parte civile . Gli imputati, a vario titolo, sono accusati di omicidio colposo, disastro colposo e lesioni colpose per il cedimento del ponte di Oloè dove morì il poliziotto Luca Tanzi, per l’esondazione della diga Maccheronis a Torpé, con l’acqua che intrappolò l’anziana Maria Frigiolini, e per il crollo del ponte sul rio Sologo a Galtellì. .

RIPRODUZIONE RISERVATA