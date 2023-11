«Salvare le pensioni» La Cisl in piazza, pressing sul Governo 

No alla stretta sulle pensioni, dei medici e non solo: la manovra va modificata, perché su questo capitolo interviene in modo «grave e sbagliato». La Cisl non sciopera ma scende in piazza di sabato e rilancia il pressing al governo perché la legge di Bilancio venga corretta e migliorata. Chiedendo alla premier Giorgia Meloni «responsabilità» e dialogo. Al di là del giudizio complessivo sulla manovra – bocciata da Cgil e Uil, con luci e ombre per la Cisl – sulle pensioni la battaglia si incrocia e martedì approderà sul tavolo dell’incontro a Palazzo Chigi.

Resta intanto aperto lo scontro sugli scioperi, questa volta con i sindacati di base: dopo la seconda precettazione nell'arco di una settimana firmata dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, l'Usb non ci sta alla riduzione da 24 a 4 ore dello stop di domani dei mezzi pubblici e rinvia lo sciopero, proclamandolo di nuovo per 24 ore a livello nazionale, a venerdì 15 dicembre.

Dalla piazza di Roma, il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra rivendica la posizione di un sindacato «responsabile» e proprio in virtù di questo atteggiamento si appella a Meloni: «Abbiamo offerto serietà e affidabilità al governo, ma la serietà va ricambiata con altrettanta responsabilità». Il messaggio è quello di trovare gli spazi per cambiare le misure sulle pensioni – su cui «non si può continuare a fare cassa» - avviare il confronto sull'Agenda 2024 e negoziare un nuovo Patto sociale. Al centro la crescita, il lavoro, gli investimenti, la dignità della persona, la coesione sociale del Paese. Mentre va avanti la proposta di legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, che domani consegnerà alla Camera.

I nodi sollevati sulle pensioni vanno dalla stretta su Quota 103, Ape sociale e Opzione donna alla penalizzazione dei rendimenti per medici e infermieri, maestre d’asilo, lavoratori degli enti locali, ufficiali giudiziari. Ovvero l’articolo 33 della manovra. Che Sbarra chiede al governo di ritirare. Difficile, se non impossibile, che questo avvenga. Ma di certo è un tema aperto su cui il governo sta ragionando e che dovrebbe rientrare tra le modifiche del maxiemendamento che presenterà alla legge di Bilancio. Tema che martedì sarà sul tavolo dell'incontro con i sindacati a palazzo Chigi.

RIPRODUZIONE RISERVATA