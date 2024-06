«Salvare la scritta storica che inneggia a Emilio Lussu» 

Quella frase scritta nella facciata della casa di via Fratelli Bandiera in tanti la conoscono, chi vive nella zona del centro storico ma anche molti selargini doc.

Un semplice “W Lussu” - dedicato al famoso politico e fondatore del Psd’Az - a cui tutti sono affezionati, tanto da allarmarsi ora che i lavori nella Casa Cara, una delle più antiche della città, si stanno concludendo per poi essere inaugurata come Ecomuseo del paesaggio. «È una scritta storica», sottolinea la consigliera comunale di minoranza Francesca Olla, «spero che non venga cancellata durante il restauro in corso, fa parte del passato della nostra città e va tutelata. Uno spaccato di storia di Selargius: si dice infatti che che Emilio Lussu fosse legato da un rapporto di amicizia con la famiglia Cara», aggiunge la consigliera comunale, «e frequentasse la casa di via Fratelli Bandiera». Sulla stessa linea il collega di opposizione Franco Camba: «Molti cittadini sono preoccupati», dice, «e credo che, per i valori che Emilio Lussu ha rappresentato, ci debba essere da parte dell’amministrazione comunale la massima tutela. Ci sono tante tecniche per poterla preservare in fase di restauro», suggerisce Camba, «mi auguro che sia da parte della Giunta la massima attenzione per evitare che la scritta venga cancellata».

Segnalazioni indirizzate direttamente all’assessore ai Lavori pubblici che sta seguendo il cantiere di restyling nella casa del centro storico: «Con gli uffici stiamo verificando come poter intervenire», assicura l’assessore Claudio Argiolas dopo le comunicazioni fatte in Consiglio comunale.

