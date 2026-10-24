Salvare il tiro a volo, una corsa a ostacoli 

A Lanusei il tiro a volo rischia di morire per un vincolo. Il Comune prova a tenerlo in vita. L’impianto di Sarcerei, 1.500 metri quadrati, esiste dal 1985. Costruito con soldi pubblici, bagni, fosse, pedane. Opera per la collettività. Poi, nel 2018, Argea lo inserisce tra le terre gravate da uso civico. Da lì il nodo: il Comune ha chiesto alla Regione la revisione dell’accertamento, perché l’opera è anteriore al 5 luglio 2006. Ma la Regione non ha ancora deciso. Così un impianto incustodito degrada. Il Consiglio comunale (15 presenti, voto unanime) ha scelto la strada del rigore: non assegnare, custodire. L’indirizzo è chiaro. Utilizzo temporaneo, precario, gratuito, per un anno al massimo. Niente trasformazioni, niente diritti reali, niente rendite di posizione. Solo custodia, sorveglianza, pulizia, utenze e manutenzione ordinaria a carico di chi lo usa, con apertura garantita alla collettività. A chiedere di poterlo tenere aperto è l’associazione Tiro a volo di Lanusei, senza fini di lucro, storico gestore. Il Comune ne riconosce il ruolo, è la continuità che salva gli impianti, come ha spiegato l’assessore alla Programmazione, Renato Pilia, ma impone trasparenza. «L’impianto del Sarcerei, creato dall’intuizione di Giorgio Micheli - ha dichiara l’esponente della Giunta Burchi - è un gioiello da preservare. In quest’ottica, l’amministrazione ha deciso di recepire l’istanza dell’associazione Tiro a volo che ha l’obiettivo di curare, preservare e mantenere l’impianto sportivo in efficienza tramite una concessione». Solo se non emergeranno ostacoli o concorrenti prevalenti, si procederà alla concessione temporanea all’associazione. (ro. se.)

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