«Salvare gli animali, una missione» 

«La mia vita è cambiata dopo aver recuperato due cani dalla strada . U no aveva la leishmaniosi, mi rivolsi a un veterinario, nell’ambulatorio incontrai una volontaria che aveva messo su un’associazione a Cagliari per il benessere degli animali. Di fronte al mio cane in fin di vita, decisi che la metà delle ore che passavo con lui le avrei potute destinare ad altri animali in situazioni simili. Inizialmente doveva essere un impegno di una volta alla settimana, poi sono stata comp letamente assorbita ed è stato un crescendo. Ma non è sempre stato così. Lavoravo come segretaria in un'azienda, ho capito che non faceva per me. Ho sempre avuto una predisposizione verso i più deboli. Ho anc he una laurea in pedagogia e spesso ho fatto da educatrice a ragazzi autistici e anziani».

Elisabetta non definisce il suo lavoro un sacrificio, anzi lo considera una vocazione: un modo per dare un senso alla sua vita e per aiutare gli esseri che le stanno più a cuore. Questa passione l'ha portata a fondare un'associazione,” La casa di Bingo”, nel ricordo di un giovane cane affettuoso e intelligente che ha aspettato invano un'adozione per tutta la vita. Per finanziarla organizza pizzate e cene solidali con offerta libera.

Una vita dedicata agli animali, tanto da realizzare una sorta di arca di Noè nelle campagne di Capoterra. Elisabetta Podda ha 52 anni e dal 2007 ha deciso di dedicare a questa missione il suo tempo e le sue energie. Li salva dalla strada, li ospita in un terreno dove ha realizzato un rifugio. Non solo cani, che qualcuno scaraventa al di là della recinzione persino all’interno di buste di plastica: negli anni ha salvato anche un asino destinato al macello e ha raccolto tanti gatti. Si prende cura anche delle rondini che hanno nidificato nel rifugio e qualche volta non riescono a volare quando sono troppo piccole. Ad aiutarla un manipolo di volontari che, come lei, amano gli animali e sono disposti a tutto per proteggerli e salvarli.

Una vita dedicata agli animali, tanto da realizzare una sorta di arca di Noè nelle campagne di Capoterra. Elisabetta Podda ha 52 anni e dal 2007 ha deciso di dedicare a questa missione il suo tempo e le sue energie. Li salva dalla strada, li ospita in un terreno dove ha realizzato un rifugio. Non solo cani, che qualcuno scaraventa al di là della recinzione persino all’interno di buste di plastica: negli anni ha salvato anche un asino destinato al macello e ha raccolto tanti gatti. Si prende cura anche delle rondini che hanno nidificato nel rifugio e qualche volta non riescono a volare quando sono troppo piccole. Ad aiutarla un manipolo di volontari che, come lei, amano gli animali e sono disposti a tutto per proteggerli e salvarli.

Elisabetta non definisce il suo lavoro un sacrificio, anzi lo considera una vocazione: un modo per dare un senso alla sua vita e per aiutare gli esseri che le stanno più a cuore. Questa passione l'ha portata a fondare un'associazione,” La casa di Bingo”, nel ricordo di un giovane cane affettuoso e intelligente che ha aspettato invano un'adozione per tutta la vita. Per finanziarla organizza pizzate e cene solidali con offerta libera.

Una vita per i più deboli

«La mia vita è cambiata dopo aver recuperato due cani dalla strada . U no aveva la leishmaniosi, mi rivolsi a un veterinario, nell’ambulatorio incontrai una volontaria che aveva messo su un’associazione a Cagliari per il benessere degli animali. Di fronte al mio cane in fin di vita, decisi che la metà delle ore che passavo con lui le avrei potute destinare ad altri animali in situazioni simili. Inizialmente doveva essere un impegno di una volta alla settimana, poi sono stata comp letamente assorbita ed è stato un crescendo. Ma non è sempre stato così. Lavoravo come segretaria in un'azienda, ho capito che non faceva per me. Ho sempre avuto una predisposizione verso i più deboli. Ho anc he una laurea in pedagogia e spesso ho fatto da educatrice a ragazzi autistici e anziani».

Il suo lavoro come un sacrificio?

«Assolutamente no. Ogni giorno vado al rifugio alle cinque del mattino e rientro a casa alle dieci di notte. Attualmente ho oltre 60 cani, 30 gatti, un asinello che abbiamo salvato dal macello tanti anni fa, una tartaruga a rrivata chissà come . Non conosco festività e vacanze, ma non posso farne a m eno. Ciò che mi rattrista è che, credo, nessuno avrà lo stesso spirito di abnegazione per mandare avanti questo percorso e “La casa di Bingo” morirà non appena mi fermerò».

La sfida più grande qual è stata?

«Il conflitto con le persone. Non riesco a essere gentile con chi ha una mentalità lontana dal rispetto per gli animali.Esistono individui che lasciano morire i loro animali di stenti, senza mai rivolgersi a un veterinario. Purtroppo, il confronto con queste persone, per me, è impossibile».

E la soddisfazione maggiore?

«Le adozioni andate a buon fine. Ci sono tanti cani ridotti ai margini che recupero e riabilito alla vita, e quando trovano una casa, allora mi ricordo per chi mi sto adoperando. Capisco di non star sprecando il mio tempo anche quando le famiglie mi mandano le loro foto con il cucciolo appena adottato scrivendomi che ha cambiato loro la vita. Sono piccoli apprezzamenti che mi scaldano il cuore, e non è scontato al giorno d’oggi».

Il futuro?

«Abbiamo bisogno di nuovi volontari motivati. Non è facile, lo capisco. I tempi son cambiati, ma, se ci fosse qualche giovane volenteroso, sarebbe il benvenuto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata