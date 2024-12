Salvare (e proteggere) San Saturnino La Basilica, luogo di culto e cultura 

È l’edificio più conosciuto della Sardegna cristiana, una delle testimonianze più antiche e suggestive. Ed è anche il più «manomesso», ama ripetere Maria Antonietta Mongiu, che a proposito della Basilica di San Saturnino in piazza San Cosimo a Cagliari, parla di vero e proprio «accanimento» in riferimento alla quantità di interventi di recupero occorsi nei secoli. Da qualche settimana il monumento è di nuovo oggetto dell’attenzione di archeologi e restauratori, per un ultimo progetto di conservazione finanziato dal Ministero della cultura. Su quali parti si interverrà? Con quali metodiche? E con quali tempi?

L’interesse pubblico intorno al bene, sostiene Mongiu, giustifica la lectio che si terrà domani, alle 17, nella stessa chiesa, a cura di Patrizia Luciana Tomassetti, funzionaria della Direzione Regionale Musei Nazionali della Sardegna e direttrice della Basilica di San Saturnino. La lezione è uno dei consueti appuntamenti dei “Dialoghi di archeologia architettura arte e paesaggio” curati da Mongiu e Francesco Muscolino, direttore dei Musei Nazionali di Cagliari.

Costruita nel luogo che, dopo essere stato tra le più estese necropoli di Carales, accolse la sepoltura del martire, ucciso nel 304, durante le persecuzioni diocleziane, la Basilica è uno dei primi loca martyrum della Sardegna. Il vescovo nordafricano Fulgenzio, ai primi del VI secolo, nei pressi della chiesa costruì monastero e scriptorium. Con il passare dei secoli, il complesso subì varie trasformazioni: dall’originale cupola realizzata probabilmente nel VII secolo, alla concessione dell’area ai Benedettini dell’Abbazia di San Vittore di Marsiglia nel XI secolo. Nel tempo, la Basilica divenne teatro di momenti epocali per Cagliari: dai drammi degli assedi (aragonese prima, francese poi), ai bombardamenti del 1943, fino alle celebrazioni religiose più solenni. È protagonista di una delle pagine più complesse della cristianità: la ricerca di corpi santi diffusa in Europa nel XVII secolo. «Ritrovare il sepolcro di Saturnino nel 1614 fu uno degli obiettivi che generò l’invenzione di decine di martiri». Si individuò anche la sepoltura di Lucifero, vissuto nel IV secolo, sulla quale fu eretta la chiesa barocca. La Basilica non è stata solo un luogo di culto, ma un simbolo dell’evoluzione culturale e spirituale dell’Isola. Come testimoniano alcuni documenti in lingua sarda, “Saturnino/Sadurru identifica la civitas, la cittadinanza cagliaritana”.

In questa rinnovata stagione, osserva Mongiu, la Basilica «ha urgenza di una nuova fase di conservazione della materia originaria. Un percorso che necessita di un'approfondita riflessione sulle scelte conservative come luogo culturale e di culto, punto di riferimento della città e della Sardegna».

Nonostante le vicissitudini, la Basilica ha mantenuto la sua bellezza e il suo fascino. Come scriveva Oscar Wilde, «la bellezza è l’unica cosa contro cui la forza del tempo sia vana»: un pensiero che sembra cucito su misura per questo magnifico luogo.

