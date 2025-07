Salvamento, l’esercitazione a Mari Pintau 

La spiaggia di Mari Pintau che ha confermato la bandiera blu, ha ospitato ieri diverse dimostrazioni di salvataggio in mare. L’iniziativa promossa dal Comune e dalla Guardia Costiera di Cagliari, in collaborazione con la Croce Rossa e la scuola Italiana Cani di Salvataggio, si è svolta in occasione della Giornata mondiale del prevenzione dell’annegamento. Presenti il sindaco Graziano Milia e il contrammiraglio Giovanni Stella, che hanno sottolineato quanto «sia importante fare sinergia, evidenziare il tragico e profondo impatto dell’annegamento, una delle principali cause di morte accidentale nel mondo e offrire strategie di prevenzione salvavita». Durante l’iniziativa particolare attenzione è stati dedicata ai più piccoli, che hanno potuto sperimentato giocando, l’uso corretto di salvagenti, braccioli e galleggianti. Diverse poi le dimostrazioni pratiche di soccorso e prevenzione: simulazioni di salvataggio della Capitaneria di Porto, il recupero di un naufrago con l’elicottero e interventi con i cani da salvataggio.

