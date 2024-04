Salvamento a mare, subito i contributi per i Comuni costieri 

La macchina organizzativa per il salvamento a mare quest’anno è già partita. E la settimana prossima la pianificazione del servizio e i contributi per le amministrazioni saranno sul tavolo della Giunta regionale. Lo ha assicurato la neo assessora all’Ambiente Rosanna Laconi che ieri mattina è intervenuta in videoconferenza al vertice con il prefetto Salvatore Angieri e i sindaci dei comuni costieri. Durante l’incontro è emerso l’impegno per una pianificazione triennale, programmazione anticipata e il censimento delle aree a maggior rischio in concertazione con gli Enti interessati, Insieme al responsabile della protezione civile, l’esponente della Giunta Todde ha assicurato che la settimana prossima sarà sottoposta all’approvazione della Giunta la delibera per l’assegnazione del contributo per la prossima stagione, calcolato sulla base degli importi erogati la scorsa estate, di cui verrà data prontamente comunicazione ai Comuni affinché possano predisporre con immediatezza tutte le attività. Il prefetto e il comandante della Capitaneria di porto Federico Pucci hanno nuovamente raccomandato a tutti i sindaci di sistemare i cartelli di balneazione non sicura in attesa che parta il servizio.

RIPRODUZIONE RISERVATA