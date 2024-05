Salvamento a mare, si parte il 15 giugno 

Servizio di salvamento, bagni chimici, parcheggi a pagamento: nel litorale gonnesino la stagione balneare prende il via ufficialmente il 15 giugno. «Innanzitutto è stato confermato il servizio di salvamento con la presenza del medico in spiaggia, i mezzi, i bagnini, la Sosago e le centraline dislocate lungo l’arenile - dice il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco - ogni centralina ha tre pulsanti di allerta, uno per uomo in mare, uno per intervento sanitario e uno per avvistamento incendio. Nel giro di un minuto gli operatori sono in grado di raggiungere ogni parte dell’arenile. È una servizio che finanziamo con importanti risorse di bilancio, pensiamo che la sicurezza dei bagnanti sia al primo posto».

Il Comune sta noleggiando 10 bagni chimici (5 per normodotati e 5 per disabili) da sistemare nelle diverse spiagge: dal 15 saranno operativi, così come dal 15 inizierà il parcheggio a pagamento, per il terzo anno gestito direttamente dal Comune. Anche per questa estate sarà valido il pass-abbonamento parcheggio per i residenti (30 euro per tutta la stagione) e per i non residenti proprietari di immobili (40 euro). Da lunedì prossimo le richieste per il pass potranno essere presentate presso i locali di S’Olivariu.

