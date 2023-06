Salvamento a mare, si comincia il primo luglio  

Il servizio di salvamento a mare sul litorale concernente il territorio del Comune d’Iglesias partirà dal prossimo primo luglio. Ad ufficializzarlo è l’assessore all’Ambiente e Polizia locale Francesco Melis: «Per garantire la sicurezza dei bagnanti e non rischiare di non riuscire a reperire le figure necessarie, Il programma per la realizzazione dei servizi era stato impostato diversi mesi prima delle elezioni. - rivela Melis - Così come anche i fondi necessari erano già stati reperiti. Venticinque mila euro quelli messi a bilancio dall’amministrazione (ulteriori fondi per garantire l’acquisto di ulteriori attrezzature utili) e altrettanti arrivati dalle casse della Regione».

Una somma che garantirà le prestazioni di dieci bagnini che verranno impiegati per la copertura delle spiagge di Masua e di Portu Banda fino al primo settembre, tutti i giorni della settimana dalle 9 alle 19. «Per questa stagione abbiamo deciso d’impiegare più figure per offrire un migliore servizio e presidiare le spiagge anche tramite altri strumenti in aggiunta a quelli già in dotazione nel nostro Comune». Presto operativo anche il parcheggio a pagamento della spiaggia di Masua: «Come ogni anno ci saranno dei nuovi ausiliari del traffico in integrazione agli attuali. - prosegue l’assessore - e non verrà applicato nessun aumento sulle tariffe per la sosta. Queste ultime rimarranno invariate e valide per tutti, residenti e non».

