Salvamento a mare: servizio prorogato 

A Carloforte il salvamento a mare sarà prorogato fino al 30 settembre. Per tutto il mese i bagnini della Ecoplus continueranno a presidiare la spiaggia della Caletta e della Bobba garantendo la sicurezza dei bagnanti. Una decisione che è stata possibile grazie ad una nuova tranche aggiuntiva di fondi regionali destinati al salvamento a mare per l’isola di San Pietro per l’ultimo scorcio d’estate.

Nel primo contributo regionale destinato ai Comuni costieri sardi per garantire la presenza dei bagnini nei litorali, lo scorso giugno, a Carloforte sono stati destinati circa 17mila euro. Non è stato semplice trovare il personale qualificato per il servizio: alla Caletta il servizio di salvamento è iniziato il 27 luglio mentre alla Bobba il 9 agosto. Nel frattempo dalla Regione è arrivato un ulteriore contributo per il salvamento a mare a Carloforte: novemila euro che hanno consentito di prorogare il servizio dei bagnini, sulle torrette a guardia delle spiagge, fino alla fine di settembre. (a. pa.)

