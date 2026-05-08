Salvamento a mare, nella Costa Verde si inizia il 19 giugno  

Servizio di salvamento a mare sulla Costa Verde, la partenza è prevista per il 19 giugno. La Giunta comunale ha deciso di anticipare torrette e bagnini su 47 chilometri del litorale, scelta legata alla presenza di numerosi bagnanti già da Pasqua. Salvo eventuali proroghe, il servizio sarà garantito fino al 31 agosto nella spiagge più frequentate, Pistis, Torre dei Corsari, Gutturu ‘e Flumini, Portu Maga, Piscinas e Scivu, un investimento complessivo da 97.680 euro. «La modifica al progetto – dice l’assessore alla protezione civile, Simone Murtas – non è casuale, si parte prima perché riteniamo importante assicurare sicurezza e assistenza ai primi ospiti della stagione balneare, ma anche per evitare le note difficoltà di quest’ultimi anni a trovare personale disponibile. Stiamo lavorando alla ricerca di ulteriori risorse economiche con l’obiettivo di estendere, come oramai è prassi consolidata, il servizio anche per il mese di settembre e oltre, periodo che vede le nostre spiagge frequentate da pendolari della balneazione e da turisti. Gli uffici comunali sono al lavoro per individuare il nuovo gestore cui affidare l'incarico, così da assicurare la piena operatività del presidio nei tempi programmati». (s. r.)

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