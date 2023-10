Salvamento a mare, mille interventi in tre mesi 

Circa mille interventi in tre mesi tra prevenzione a mare, bagnanti in difficoltà e interventi sanitari: la riunione operativa di ieri mattina a Gonnesa, nell’ambito della settimana della Protezione Civile, è stata l’occasione per illustrare i numeri della stagione balneare 2023. «Numeri che confermano la validità del sistema di salvamento in collaborazione tra Sosago, Comune e 118.Il Sistema Globale messo in campo a Gonnesa funziona - ha detto Fabrizio Frongia, della Protezione Civile regionale - con una formula che può essere estesa ad altre spiagge sarde con criticità simili». Il sindaco Pietro Cocco ha ricordato il contributo del Comune. «Mettiamo a disposizione 100 mila euro che per un Comune come il nostro sono una somma importante, ma crediamo nella sicurezza - dice - la Regione dovrebbe incrementare i fondi destinati al salvamento». Mondo Podda, presidente della Sosago, associazione di volontariato, fa un bilancio del sistema globale. «C’è il valore aggiunto della presenza del medico - dice - crediamo che questo schema possa servire anche in altre spiagge». Apprezzamenti anche da Giulio Oppes, dell’Areus: «Un servizio fondamentale anche per limitare la pressione sui pronto soccorso». All’incontro erano presenti anche il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori e il vicesindaco di Iglesias Francesco Melis.

