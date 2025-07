Salvamento a mare, in servizio i bagnini in cinque postazioni  

Domenica col pienone anche nelle spiagge del litorale quartese, protette da poche ore anche dal servizio di salvamento a mare, affidato dal Comune al Club sub Sinnai. Un notevole spiegamento professionisti del mestiere e di mezzi, distribuiti in cinque le postazioni installate al Poetto, al Margine rosso, a Flumini e a Cal'e Moru. Disponibili per ogni postazione due bagnini qualificati, un pattino di salvataggio, la torretta di avvistamento e il defibrillatore. Una equipe, quella del Club sub Sinnai, dotata anche di postazioni mobili (gommoni e moto d’acqua), da utilizzare nelle operazioni di pattugliamento e negli interventi su chiamata. L’intero litorale di Quartu è così protetto in tutto il suo tracciato con le torrette piazzate nei punti più strategici.

Il servizio è stato affidato dal Comune di Quartu dopo una recente delibera che prevede una spesa complessiva di 65mila euro, di cui 50 saranno concessi dalla Regione. Il presidio sarà assicurato sino a metà di settembre. «Quest’anno», spiega il vicesindaco Tore Sanna, «abbiamo previsto anche un incremento del numero di postazioni attrezzate, che da 4 diventano 5».

La protezione al mare è assicurata al momento sino a Torre delle Stelle con altre due postazioni affidate dal Comune di Maracalagonis sempre al Sub Sinnai nelle spiagge du Baccu Mandara e Cannesisa di Torre delle Stelle. Nei prossimi giorni il servizio che avrà una durata di due mesi, sarà esteso anche a Genn'e Mari (Torre delle Stelle), e Solanas, in territorio di Sinnai e nel mare di Villasimius.

