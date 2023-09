Salvamento a mare, finisce qua 

Chiude i battenti il salvamento in mare della stagione estiva: sulla Costa Verde da lunedì il servizio non sarà più disponibile. E questa volta i 17 bagnini, diversamente dagli anni passati, non rimandano l’appuntamento alla prossima stagione, l’accordo quadro col Comune di Arbus è scaduto. Si riparte con un nuovo bando, ma l’attuale gestore, Alessio Mattana, ha già deciso: «La mia esperienza di sette lunghi anni finisce qui. Impegnare una squadra di bagnini, senza avere certezza né di fondi né di durata dell’incarico, è una proposta insostenibile».

Il salvataggio

La stagione del salvamento a mare è giunta così al termine. Dopo la proroga dalla fine di agosto al 10 settembre, tutti a casa. L’estensione del servizio è stata, comunque, importante per la sicurezza lungo i 47 chilometri del litorale. Lo stesso giorno della ripartenza, sulla spiaggia di Pistis, il bagnino Giacomo Scintu ha tratto in salvo tre persone. Gaetano Vaccaro, 47 anni, e due minorenni si erano allontanati a bordo di una tavola da sup, portati al largo dal vento, nonostante le doppie bandiere rosse. Non sono mancate poi le medicazioni per punture di tracina e medusa e anche gli interventi per allontanare le barche a motore dalla linea delimitata dalle boe.

I bagnini

«Un’estate con un caldo veramente torrido - racconta il coordinatore del servizio, Matteo Melis – per noi è stata dura non tanto per i bagnanti che nel mare mosso non hanno rinunciato al tuffo, ma anche per le incertezze del posto di lavoro. È stato difficile trovare personale e l’abbiamo fatto per ben due volte, all’inizio e poi con l’annuncio di fine rapporto ad agosto. A legarci a questo mare è l’affetto, sono le spiagge dove siamo cresciuti. Appena ci chiamano, eccoci pronti. Potrebbe essere l’ultimo anno. Resta la soddisfazione di aver salvato tante vite umane. Dispiace che la promessa del Comune di un encomio per aver salvato più persone in un solo giorno, non si sia ancora concretizzata. La speranza è l’ultima a morire».

Il gestore

«Quando otto anni fa – ricorda Mattana – decisi di occuparmi della Costa Verde, ho pensato di fare qualcosa di utile per il mio paese, votato al turismo. Ho affrontato diverse lotte, come quella di ottenere dalla Regione l’apertura dei chioschi non più a giugno ma a Pasqua. Al servizio di salvamento a mare ci ho creduto davvero. Non sono stati i furti nelle torrette e i vandali a fermarmi. Ora, però, basta. Impegnare ragazzi in un lavoro stagionale e poi rinviare di mese in mese la busta paga trovo che sia un’ingiustizia. Gli enti preposti decidano in anticipo i costi per la sicurezza della stagione balneare».

