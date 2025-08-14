«Salvamento a mare e formazione, la legge va rivista» 

La Consigliera regionale Udc, Alice Aroni, e il componente del Dipartimento nazionale demanio dell’Udc, Antonio Iatalese, chiedono una revisione della legge che disciplina la formazione, l’abilitazione e l’attività degli assistenti bagnanti.

La normativa, secondo Aroni e Iatalese, presenta numerose criticità, in particolare rischia di compromettere la capacità dei Comuni costieri sardi di garantire il servizio di salvamento a mare con ripercussioni su cittadini, turismo e occupazione. Tra le criticità la riduzione del numero di bagnini, la scarsa attenzione alla formazione pratica, l’esclusione della Guardia Costiera dalle commissioni di esame, la limitazione del numero di enti formatori, con rischio di monopolizzazione. L’ordine del giorno chiesto da Iatalese impegna il sindaco e la Giunta a farsi promotori, anche attraverso Anci, di una richiesta di modifica della legge. Il documento sarà trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai ministeri competenti, alle Commissioni parlamentari, al Comando generale delle Capitanerie e all’Anci. Oltre alla presentazione di un ordine del giorno in Regione, documenti analoghi verranno presentati anche nei comuni costieri, per un tema che riguarda in modo trasversale amministrazioni, operatori economici e cittadini. ( a. m. )

