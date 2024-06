Salvamento a mare da sabato 15 

A Muravera il servizio comunale di salvamento a mare sarà attivo dal 15 giugno al 15 settembre dalle 9 alle 19 in tre postazioni. Lo ha stabilito la Giunta comunale che ha messo a disposizione 58mila euro. La prima postazione sarà allestita a San Giovanni, la seconda e Piscina Rei e la terza – come la scorsa stagione - a Feraxi. Tutte e tre saranno dotate di torretta, pattino di salvataggio, ombrelloni, bagnini, cassette pronto soccorso, kit di rianimazione.

Chi gestirà il servizio dovrà, fra le altre cose, curare l’organizzazione della rete di soccorso coordinandosi con i titolari delle concessioni balneari. Nei tratti di litorale sguarniti, viene messo in evidenza nella delibera, “l’amministrazione comunale provvederà a posizionare in maniera diffusa la segnaletica indicante l'assenza di servizio di salvamento e la balneazione non sicura”. Il Comune fornirà in comodato d’uso a chi svolgerà il servizio tre torri di avvistamento e due pattini. (g. a.)

