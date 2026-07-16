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Maracalagonis.
17 luglio 2026 alle 00:31

Salvamento a mare, bagnini a Torre delle Stelle 

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Attivato il servizio di salvamento a mare sul litorale del Comune di Maracalagonis. Sono operative le postazioni di Baccu Mandara e Cann’e Sisa a Torre delle stelle. Il servizio è assicurato dal Club Sub Sinnai su iniziativa dell’amministrazione comunale che dispone di torrette, uomini e mezzi.

Disponibili per ogni postazione due bagnini qualificati, un pattino di salvataggio, la torretta di avvistamento e il defibrillatore. Con postazioni mobili (gommoni e moto d’acqua), si provvede al pattugliamento e agli interventi su chiamata.L’obiettivo ovviamente è garantire la sicurezza a mare dei bagnanti, residenti e turisti. Il Club Sub Sinnai gestisce ormai da diversi anni servizi di salvamento a mare su incarico di diversi Comuni della costa sud orientale dell’Isola. Una presenza importante sul territorio che sarà assicurata sino a settembre. Attivo dal 1977, il Club effettua da anni il servizio di salvamento a mare, preparando i suoi bagnini con corsi di formazione. L’ultimo ciclo si è concluso alcune settimane fa con lezioni teoriche e pratiche alle quali hanno partecipato una decina di neo sub, ora in possesso del brevetto. ( ant.ser. )

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