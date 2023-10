Salvagente per dieci famiglie 

I bambini che crescono in ambienti fragili dimostrano maggiori difficoltà di comportamento, apprendimento e integrazione. Hanno più probabilità di fallimenti scolastici, meno possibilità di entrare nel mondo del lavoro. La povertà psico-sociale e educativa è l’anteprima di disuguaglianze sociali e povertà economica. Il Plus Ogliastra aiuterà dieci famiglie vulnerabili con percorso personalizzato che, grazie al lavoro specialistico di équipe multidisciplinari di professionisti, punta al rafforzamento delle capacità genitoriali, al recupero della fiducia nelle proprie capacità e competenze.

Il progetto

Con l’iniziativa il Plus vuole sostenere le famiglie che vivono in condizioni di disagio. Quelle che si trovano al di sotto della soglia di povertà. Il progetto, finanziato con 62.500 euro di fondi Pnrr, è un concentrato di idee per aiutare i genitori ad affrontare al meglio le criticità con i loro figli, ma anche e soprattutto per assicurare loro una crescita sana che solo un efficace lavoro di prevenzione può offrire. «Il programma di intervento intensivo - spiegano dal Plus - è rivolto a 10 nuclei familiari, per anno, con figli da 0 a 11 anni. L’iniziativa ha la finalità di individuare, sperimentare, monitorare, valutare e codificare un approccio intensivo, continuo, flessibile, ma allo stesso tempo strutturato, di presa in carico del nucleo familiare, capace di ridurre significativamente i rischi di allontanamento del bambino o del ragazzo dalla famiglia e di rendere l’allontanamento, quando necessario, un’azione fortemente limitata nel tempo facilitando i processi di riunificazione familiare».

Dieci le famiglie selezionate tra quelle note agli assistenti sociali, sulle quali verrà condotta la sperimentazione. «Un processo seguito in maniera approfondita, continua, stabile e per un arco di tempo definito», puntualizzano dal Plus.

Lavoro di squadra

Che nell’iniziativa, per il cui svolgimento è cominciata la cernita di imprese specializzate, si avvarrà del lavoro di un’équipe dinamica e multidisciplinare, formata da assistenti sociali, psicologi, mediatori familiari e culturali e educatori, a seconda del bisogno di ogni singola famiglia individuata.

In ogni intervento verrà attivata una rete solidale composta da diversi partner, pubblici e privati, affinché la comunità sia in grado di prendersi cura di chi è in difficoltà. «Un partenariato fra scuola, mondo dell’educazione, e servizi del mondo socio-sanitario, che tradizionalmente faticano a elaborare progetti condivisi rispetto a bambini e famiglie con i quali entrambi intervengono», concludono dal Plus.

