“Salvaborgate” con la tassa di soggiorno 

Borgate tra il mare e la campagna, incastonate nel territorio del parco, visitate ogni anno da migliaia di turisti, eppure completamente abbandonate. Territori con vocazioni differenti, alcuni con caratteri agricoli e produttivi, altri legati ai servizi.I comitati di Maristella, Guardia Grande, Santa Maria La Palma, Sa Segada e Tanca Farrà reclamano maggiore attenzione da parte delle istituzioni e chiedono al nuovo sindaco Raimondo Cacciotto un Piano straordinario regionale per il rilancio del territorio a nord di Alghero, ricadente all'interno della bonifica storica. «Come fece la Regione 60 anni fa con la riforma agraria», spiegano.

La proposta

Un piano strategico “salvaborgate”, dunque, che preveda intanto il riconoscimento dei comitati quali interlocutori autorevoli e poi la messa in bilancio di una somma da investire nei territori dell’agro: circa il 30 per cento degli introiti derivanti dalla tassa di soggiorno. «I mancati investimenti comunali nelle borgate degli ultimi decenni sono il principale motivo per il quale le comunità agricole stanno soffrendo. In assenza di programmazione urbanistica, servizi e manutenzioni straordinarie le comunità si sgretolano, lo spopolamento si accentua così come il clima di generale sconforto», dicono Tonina Desogos della borgata di Maristella, Amabile Simbula di Santa Maria la Palma e Antonio Zidda di Sa Segada - Tanca Farrà. «Al contempo gli investimenti dei privati, che hanno invece ben compreso le potenzialità del territorio, si stanno moltiplicando con la creazione di rinomate realtà imprenditoriali di respiro internazionale. Tale fenomeno contribuisce all’incremento del transito nelle borgate da parte di decine di migliaia di turisti che non possono fare a meno di notare il profondo degrado generale a danno dell’immagine di Alghero e della Sardegna tutta», fanno notare i referenti dei comitati di borgata.

Al sindaco Cacciotto è stato chiesto un cambio di passo, «l’approvazione di un piano strategico denominato “salvaborgate”, contenente un pacchetto di azioni fattibili, non un libro dei sogni – avvertono - per iniziare ad affrontare i problemi senza più rimandarli». Le borgate vogliano avere maggiore peso: insieme rappresentano il 50 per cento dell’intero territorio del comune di Alghero. Qualcosa si sta muovendo. È di pochi giorni fa l’inaugurazione del Podere Guardia Grande, nuova cantina vitivinicola ubicata nell’omonima borgata della bonifica algherese, ma si può fare di più.

