Salva un bagnante, una targa a Sorrentino 

Un gesto di grande coraggio e altruismo a cui l’amministrazione di Cabras ha voluto rendere omaggio. Il sindaco Andrea Abis e la Giunta hanno ringraziato e donato una targa a Corrado Sorrentino che domenica scorsa ha salvato un bagnante in difficoltà a San Giovanni di Sinis. L’incontro, a cui preso ha parte anche il comandante della capitaneria di porto Federico Pucci, è stato l’occasione per discutere di sicurezza sul litorale di Cabras, dove a breve partirà il salvamento a mare. Forte la collaborazione della Capitaneria di porto che con il comandante Pucci è al fianco del Comune in questa nuova fase. Su proposta di Corrado Sorrentino sarà sperimentata fin da subito da parte dell’Area marina protetta la realizzazione di una linea di salvamento, ossia l’installazione di una linea di appiglio montata su galleggianti e zavorre che potrebbe diventare utile in caso di deriva sulle correnti da parte del bagnante. «Ringrazio l’amministrazione e l’Amp per questo riconoscimento – ha detto Sorrentino - credo che la collaborazione tra Comune e Capitaneria sia fondamentale, io sono a disposizione e credo che l’interazione tra le parti potrà produrre un risultato eccellente». ( s.p. )

