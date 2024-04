Salva solo la tribuna destinata ai disabili: «Si dovrà prenotare»  

Non ci sarà la tribuna centrale per le autorità, né quelle laterali sulla via Roma e sul largo Carlo Felice. Ci sarà, invece, quella per i disabili che funzionare, obbligatoriamente, solo su prenotazione. L’indiscrezione è filtrata ieri dal Comune e verrà formalizzata solo nei prossimi giorni, quando saranno rese note anche le modalità di prenotazione del posto nella pedana rialzata per le sedie a rotelle e gli accompagnatori.

Dopo la gara andata deserta per le tribune, gli uffici comunali avevano optato per una procedura più rapida: un affidamento diretto a società specializzate nel settore. Una delle poche offerte arrivate sarebbe stata talmente onerosa che, alla fine, il Comune avrebbe dovuto mettere in vendita i posti tra i 50 ed i 100 euro a seconda della posizione (la norma, infatti, impone una coperta della spesa del 75% dalla vendita dei biglietti). Alla fine, però, non si è fatto nulla perché sulla procedura è piombata la tagliola dell’esercizio provvisorio che ha bloccato tutto.

Ora bisognerà capire cosa accadrà, quando a breve la commissaria straordinaria Luisa Anna Marras approverà il bilancio. Il tempo per un affidamento diretto è pressoché scaduto, ma se anche fosse possibile ricavare qualche posto a sedere, i prezzi dei biglietti sarebbero tali da renderli accessibili solo a pochissimi.

