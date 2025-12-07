Salva la tua lingua locale: Noemi Balloi sul podio 

C'è stata molta Sardegna alla 13esima edizione del Premio nazionale Salva la tua lingua locale, promosso da Unpli e Ali. Noemi Balloi, con la canzone in sardo “Naru ca no”, ha conquistato la giuria classificandosi prima per la sezione musica. Ha ritirato il prestigioso riconoscimento nei giorni scorsi durante la cerimonia che si è tenuta nella sala della Protomoteca del Campidoglio.

In gara

Otto le categorie in concorso: Poesia (edita e inedita), Prosa (inedita), Teatro, Fumetto, Musica, il Premio Tullio De Mauro dedicato alla ricerca linguistica e scientifica e il Premio Luigi Manzi 2025. Oltre cinquecento le opere presentate da tutta Italia a testimonianza dell’interesse sempre più crescente per la salvaguardia delle lingue locali. Un insieme di esperienze e generazioni diverse che fa capire quanto il patrimonio linguistico italiano sia vivo, creativo e capace di rinnovarsi sempre. E a conferma del ruolo delle Pro Loco come presidio vivo delle tradizioni e delle identità locali. È arrivata dritta al cuore della giuria con la musicalità della canzone in limba “Naru ca no”, la cantautrice Noemi Balloi (padre di Cagliari, madre di Ballao) affrontando una tematica di grande attualità: la violenza di genere, molto spesso psicologica e ancora più subdola, sottolineando come si debba lavorare ancora molto sul valore delle donne e sul coraggio di dire “no”. Un altro sardo sul podio al secondo posto Sandro Chiappori, con Beni columba (sardo-campidanese). Per la sezione Teatro, tra i finalisti lo scrittore Ignazio Basile, con l’opera “Afora sos sardos” (sardo). Per la sezione Prosa Edita premiato Gianni Sardo, “Ón bòcia in bonifica”, di Ghilarza, mentre per la Poesia inedita tra i finalisti Battistina Biggio, tabarchino. «Questo premio nasce 13 anni fa dall’Unpli con l’obiettivo di salvaguardare e valorizzare le lingue locali minori, un impegno importante - ha detto Raffaele Sestu, presidente del Comitato regionale Pro Loco Sardegna - i componimenti arrivati nelle varie sezioni sono più di 500 questo a dimostrare la vitalità e vivacità delle lingue delle nostre comunità. Quest'anno i più premiati sono stati i friuliani, ma anche la Sardegna si è difesa bene».

