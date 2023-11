Salva il suo cane con cure fai-da-te I veterinari: cautela 

Il padrone salva il suo cane da una crisi epilettica durante una battuta di caccia in agro di Nuoro, il video che lo riprende diventa virale ma crea dibattiti e polemiche. Il cane aveva avuto una crisi, il proprietario, Cristian Pinna, è subito intervenuto con alcune manovre che però non hanno alcuna corrispondenza scientifica. In sostanza: l'amico a quattro zampe è salvo per miracolo.

Al di là delle suggestioni social, il consiglio è quello di correre dal veterinario. «Ogni atto sanitario può risultare inefficace o addirittura dannoso quando chi lo esegue non sia adeguatamente formato e competente - scrive in una nota Daniela Mulas, presidente dell'Ordine dei medici veterinari -. Le tipologie di manovre che si vedono eseguire nel video quali il massaggio cardiaco, la somministrazione di acqua e cortisonici, non solo non trovano alcuna corrispondenza scientifica in questo caso, ma possono essere controproducenti o addirittura dannose. Infine, l'incisione del padiglione auricolare ci lascia alquanto perplessi. Ci preme che non passi il pericoloso messaggio che tali metodi possano essere applicati e che si possano fare interventi di primo soccorso su animali senza un'adeguata formazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA