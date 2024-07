“Salva casa”, via libera alle sanatorie 

Tra le misure previste, il certificato di agibilità ai micro-appartamenti (si scende dai 28 ai 20 metri quadri); una sanatoria per gli interventi soggetti a vincoli e nuove categorie di interventi in edilizia libera. Arriva alla Camera il primo via libera al decreto “Salva casa”. Con il via libera della Camera al provvedimento (115 voti favorevoli, 79 contrari e 9 astenuti), che segue il voto di fiducia di ieri, il Piano casa supera il primo ostacolo. Ora il testo passa al Senato per l’approvazione definitiva.

L’obiettivo

Il decreto “Salva casa” riscrive il testo unico dell’edilizia. Non una riforma, ma modifiche orientate a regolarizzare e rendere abitabili il maggior numero possibile di immobili. Si rivede il concetto di tolleranze costruttive ed esecutive e di stato legittimo dell’immobile, mentre semplifica la sanatoria di una serie di irregolarità più o meno gravi eliminando il requisito della doppia conformità. Esulta il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: è una misura «che vuole semplificare la vita a milioni di italiani, vuol dire mettere in circolo migliaia di immobili e far scendere i prezzi». E anche per FdI il decreto, «va nella direzione giusta». Ma le opposizioni vanno all’attacco. Dice Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata Pd: «Degrado, abusi e condoni: lo stile dell’esecutivo che si preoccupa dei furbetti e di chi specula». Fortemente critici anche i Cinque Stelle.

Abitabilità più facile

Tra le norme più contestate contenute nel provvedimento, quella che permette ai monolocali di ottenere l’abitabilità con una superficie minima di 20 metri quadrati per una persona (dagli attuali 28) e di 28 per due persone (ora ne servono 38), mentre l’altezza minima concessa scende dai 2,7 ai 2,4 metri. Sarà poi più facile ottenere l’abitabilità anche per i sottotetti. Tra le altre principali misure approvate, il superamento del regime di doppia conformità anche per le “variazioni essenziali” e per gli immobili con vincoli storici, artistici e ambientali (purché le difformità siano lievi), la sanatoria per i vincoli ante 2006, la semplificazione dei cambi di destinazione d’uso e l’ampliamento dei casi di tolleranza negli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024.

Pergole e porticati

Disciplina uniforme per i cambi di destinazione d’uso. Per il mutamento senza opere sarà richiesta la Scia, mentre per quello con opere sarà necessario essere in possesso del titolo per l’esecuzione. Nuove categorie di interventi in edilizia libera, come la possibilità di realizzare vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (cosiddette Vepa) in tutti i porticati, rientranti o meno all’interno dell’edificio, e l’installazione di strutture di protezione dal sole e dalle intemperie, tipo tende a pergola con telo retrattile o elementi regolabili, comprese le tende bioclimatiche. Inoltre, per limitare il consumo di nuovo suolo, è stato approvato un emendamento per il recupero dei sottotetti che consente di derogare anche ai limiti di distanza tra gli edifici. Si prevede una sanatoria anche per gli interventi soggetti a vincoli che, prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei beni culturali del 2006, pur essendo stati autorizzati dal Comune, non avevano il preventivo accertamento della compatibilità paesaggistica.

