Salva casa, sarà battaglia in Consiglio 

In un Consiglio regionale che non può fare a meno di pensare all’ipotesi di elezioni anticipate, gli schieramenti si preparano ad affrontare il prossimo provvedimento in arrivo in Aula: il ddl che prevede l’adeguamento del decreto Salva casa ormai in vigore da un anno. Il testo ha ottenuto il via libera della commissione Urbanistica una settimana fa. Ora, dopo i dieci giorni a disposizione delle opposizioni per la relazione di minoranza, dovrebbe approdare tra i banchi dell’Assemblea. I trenta articoli del disegno di legge non recepiscono completamente il decreto di Matteo Salvini. In particolare la Regione ha scelto di non abbassare a 20 metri quadri la soglia minima per l'abitabilità dei monolocali, come previsto nel dl Salvini, ma lasciarla a 28. Nei giorni scorsi, il ministro stesso aveva invitato la Regione ad accogliere il Salva casa in toto, ma – aveva spiegato d’altra parte l’assessore all’Urbanistica Francesco Spanedda – «quando parliamo di 20 metri quadri stiamo parlando di uno spazio un po' maggiore di un lotto di parcheggio».

Relatore di maggioranza sarà il consigliere del Pd Gigi Piano, di minoranza il consigliere di FdI Antonello Floris. Quest’ultimo ha spiegato che «Ci siamo astenuti perché alcune modifiche da noi proposte non sono state accolte, modifiche chieste anche dalla rete delle professioni e dal Cal, faremo nostre queste osservazioni e le trasformeremo in emendamenti da presentare direttamente in Aula».

