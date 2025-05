Salva casa, Salvini: «Sardi penalizzati» La Regione: «Falso» 

«Sardi penalizzati», sono state le parole di Matteo Salvini. «Sulla nostra Isola decidiamo noi», ha replicato la Regione per il tramite dell’assessore Francesco Spanedda. È nuovo scontro politico sull’asse Cagliari-Roma, come se le impugnazioni delle leggi, già quattro dall’inizio della legislatura, non bastassero. Stavolta l’oggetto della contesa è il Salva casa, sempre una norma ma su cui il Governo non può intervenire perché sulla materia urbanistica la Sardegna ha competenza primaria. La Regione, per Statuto, ha il potere di applicare misure più restrittive rispetto alle disposizioni nazionali, esattamente come la maggioranza ha fatto sul decreto Salvini.

Ai ferri corti

Il Salva Casa è proprio la conversione in legge del dl voluto dal leader leghista. La norma è di luglio 2024, ma la Sardegna non l’ha ancora recepita. Martedì c’è stato solo un primo via libera, con la commissione Urbanistica del Consiglio regionale che ha liquidato il testo su cui si aprirà il confronto in Aula per l’approvazione definitiva. Ma dal quel testo si è capita la direzione che prenderà il Salva Casa nell’Isola: Todde e alleati hanno deciso una deroga sui monolocali lasciando a ventotto metri quadri la metratura minima per ottenere l’abitabilità. Con il Salva casa c’è stata invece la riduzione a venti.

L’affondo

Salvini parla di «errore strategico» e dice che il provvedimento della commissione regionale «crea ingiustificate disparità territoriali». Il ministro dice pure che «la norma nazionale non intende promuovere loculi abitativi, ma fornire una risposta pragmatica e necessaria alla crescente domanda di alloggi flessibili e accessibili, soprattutto nei contesti urbani dove i costi immobiliari sono elevati. Ancora: «Si assicura, in ogni caso, il rispetto delle stringenti condizioni previste dal legislatore a garanzia di sicurezza, igiene e salubrità degli edifici interessati», si legge nella stessa nota romana. L’esponente del Governo precisa infine che «la misura» nazionzale è stata «pensata per giovani lavoratori, studenti e single». Inoltre «consente di valorizzare il patrimonio edilizio esistente, limitando il consumo di nuovo suolo».

L’assessore

La risposta di Spanedda comincia con una premessa: «La riduzione della superficie minima da 28 a 20 metri quadri, prevista dal testo nazionale, si applica solo all’agibilità, non alla progettazione di nuovi alloggi né alla trasformazione di quelli esistenti che continuano a essere regolati dal decreto ministeriale del 1975». Da qui la prima sottolineatura: «Alloggi più piccoli, legittimamente realizzati prima di tale data, sono per giurisprudenza da considerarsi comunque agibili. Non esiste quindi alcuna disparità territoriale: la norma è chiara e uniforme». Per Spanedda, «la vera flessibilità abitativa», tirata in ballo da Salvini, «non si ottiene comprimendo lo spazio vitale, ma garantendo ambienti versatili e spazi di manovra adeguati, capaci di adattarsi a esigenze diverse. L’esperienza del Covid dovrebbe averci insegnato il valore dello spazio».

I dettagli

Spanedda ribatte al ministro punto per punto. Anche sul fatto che la riduzione della superficie abitabile sia stata pensata a misura di giovani, studenti e lavoratori single. «A penalizzarli è proprio l'eccessiva frammentazione degli spazi, così come l'assenza di regolamentazione del fenomeno degli affitti brevi che, allo stato attuale, non vede tutelati né gli inquilini né i proprietari, aumentando invece i costi e limitando l’accesso alla casa», dice ancora l’esponente della Giunta. Per Spanedda è «una risposta miope» la soglia dei 20 metri quadri. «Per la casa serve una politica seria, strutturata e solidale, che tuteli tutte le fasce sociali. Il diritto all’abitare non si garantisce tagliando la qualità della vita». La difesa della Regione sul mantenimento dei 28 quadri di superficie minima per i monolocali si conclude così: «Siamo al lavoro per un modello abitativo fondato su qualità, equità e sostenibilità. Le scorciatoie inefficaci non fanno parte della nostra visione».

