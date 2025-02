Salva casa, parte il pressing: «La Sardegna è in ritardo»  

Il ritardo c’è. Di mesi. Evidente. Sul Salva casa, un fronte di scontro è aperto anche in Consiglio regionale, con un ordine del giorno presentato dalle opposizioni e convertito dalla maggioranza nella promessa di fare in fretta. Perché la Sardegna non ha ancora recepito il decreto Salvini, opera prima del ministro leghista in materia di edilizia. Il Parlamento l’ha convertito in legge il 28 luglio, nell’Isola invece il confronto è appena cominciato. Il primo passo l’ha fatto Francesco Spanedda, l’assessore regionale all’Urbanistica, che due martedì fa ha convocato la coalizione. Poi il ddl dovrà essere approvato in Giunta, ciò che darà la stura all’esame in Aula. Tradotto in cronoprogramma, settimane di lavoro.

La richiesta

Il Salva casa, nel mondo delle professioni, lo vogliono tutti. Ingegneri, architetti, geometri e agronomi. La legge nazionale contiene infatti una serie di prescrizioni che possono agevolare il disbrigo delle pratiche: dalle soglie di tolleranza sulle cubature in eccesso all’abitabilità di monolocali e sottotetti. «Non stiamo parlando di un condono né ce lo aspettiamo – premette Federico Miscali –. Non si tratta di questo», sottolinea l’ingegnere che è presidente dell’Ordine nella provincia di Cagliari, ma anche coordinatore regionale delle Professionisti tecniche, delegato a rappresentare le 18mila partite Iva che nell’Isola hanno a che fare con progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di infrastrutture, edifici e impianti. «Il recepimento – prosegue Miscali – servirà per allargare alcune maglie procedurali, piccole deroghe che possono semplificare le procedure».

La chiamata

Gli ingegneri, a breve, sederanno al tavolo tecnico della Regione, convocato da Spanedda per aprire il confronto sulla bozza del ddl. L’assessore ha chiarito che la Regione vuole arrivare a un testo di raccordo tra la legge urbanistica vigente, la numero 23 dell’85, e la nuova disposizione. Non ci sarà insomma un «semplice recepimento, ma uno strumento robusto e immediatamente utilizzabile». Anche perché «in Sardegna, sull’edilizia – continua Miscali -, la normativa in vigore prevede già alcune semplificazioni che il Salva casa ha disposto per esempio sui cambi di destinazioni d’uso». L’ingegnere, tuttavia, a nome delle professioni tecniche rilancia «la necessità di una nuova legge urbanistica, una riforma vera e propria che, in maniera chiara e lineare, regoli la materia evitando dubbi interpretativi, a tutela dell’ambiente e del paesaggio. Confidiamo – è la speranza – nell’inizio di una stagione di confronto, queste sono le nostre aspettative». Su cui Spanedda ha già data rassicurazioni promettendo che il Salva Casa sarà «un primo passo verso un nuovo Testo unico dell’edilizia regionale».

Lavoro in Consiglio

L’approdo della bozza di ddl in commissione Urbanistica non ha ancora una data. Ma il presidente Roberto Li Gioi (M5S) dice: «Sul Salva casa, questo governo regionale dimostra ancora una volta la sua serietà perché sta affrontando un tema importantissimo per l’attività edilizia adeguando il testo alle peculiarità della nostra Isola». E sulla richiesta di una nuova legge organica osserva Antonio Solinas (Pd): «Un testo pronto c’è, non approvato dalla maggioranza Pigliaru solo per problemi interni alla coalizione. Presiedevo la commissione Urbanistica. Si può ripartire da quella bozza che fu ampiamente condivisa proprio dal mondo delle professioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA