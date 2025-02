Salva casa, la legge della Giunta è pronta 

Il Campo largo accelera sul recepimento del decreto Salva casa voluto da Matteo Salvini. Quasi un mese fa, l’assessore all’Urbanistica Francesco Spanedda aveva chiarito di essere al lavoro «su un ddl che è anche una proposta di revisione della legge che regola l’edilizia in Sardegna, così da costruire l’inizio di un testo unico che permetta alle amministrazioni, ai cittadini, alle imprese, di avere un quadro più chiaro delle norme». Ieri ha illustrato il testo in un vertice di maggioranza. Il via libera in Giunta potrebbe arrivare già questa settimana. A quel punto la palla passerà al Consiglio regionale, prima nella commissione Governo del territorio presieduta da Roberto Li Gioi, e poi all’Aula.

L’assessore

«Si tratta di una legge di riordino in materia edilizia, che costituisce anche un recepimento ragionato del Salva casa», ha spiegato l’assessore a margine del tavolo, «stiamo recependo innanzitutto gli aspetti che vanno a favore del cittadino e della snellezza amministrativa». L'obiettivo «è evitare che ci sia troppo spazio lasciato all'interpretazione. Ovviamente, qualunque legge ha bisogno di essere in parte interpretata, però stiamo provando a scrivere un testo che tenga conto anche della giurisprudenza precedente. Un provvedimento che svolga un complessivo riordino, in modo da non lasciare soli i cittadini e i tecnici delle amministrazioni comunali».

Sui tempi: «Noi naturalmente siamo interessati a portare la legge il prima possibile in Giunta, e di conseguenza all'attenzione del Consiglio. Dovrà quindi passare al vaglio delle commissioni interessate, e poi essere calendarizzato all'interno dei lavori dell'Assemblea. L'esecutivo ha comunque tutta l'intenzione di lavorare in tempi rapidi». Via libera in Giunta già questa settimana? «Pensiamo che ci siano le condizioni perché questo possa accadere», ha detto Spanedda. Qualche giorno fa, il centrodestra aveva protestato perché «il Salva casa è in vigore ormai da mesi, ma in Sardegna è inattuabile a causa della mancata codifica delle nuove tipologie di intervento nel sistema Suape». Il testo potrebbe essere approvato già nella seduta di Giunta in programma oggi alle 18. (ro. mu.)

